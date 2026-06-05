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Momento delle due squadre

L'Atlético Madrid B arriva all'appuntamento forte di una stagione molto positiva nel Gruppo 2 della Primera RFEF, chiusa al terzo posto. I colchoneros hanno dimostrato durante tutto l'anno qualità tecniche, organizzazione e una notevole capacità di valorizzare giovani talenti. Prima dello 0-0 dell'andata avevano chiuso la regular season con un convincente 3-1 contro l'Algeciras, confermando l'ottimo rendimento casalingo. Ora servirà qualcosa in più sul piano offensivo per scardinare una difesa che nel primo confronto ha concesso pochissimo.

Il Ponferradina ha invece costruito il proprio percorso sulla solidità e sull'esperienza. Il quarto posto nel Gruppo 1 è arrivato grazie a una squadra capace di attraversare momenti complicati senza perdere compattezza. Dopo il pesante ko contro lo Zamora, i biancoblù avevano reagito con tre vittorie consecutive che hanno rilanciato entusiasmo e convinzione. Anche all'andata la formazione di Mehdi Nafti ha confermato di saper interpretare bene le gare ad alta tensione, mantenendo equilibrio e ordine per tutti i novanta minuti.

Probabili formazioni di Atletico Madrid B-Ponferradina

Fernando Torres dovrebbe affidarsi ancora al 4-2-3-1 che ha accompagnato la squadra per gran parte della stagione. Llorente sarà il riferimento offensivo, supportato dalla fantasia di Jorge Castillo, Belaid e Ortiz tra le linee. In mezzo al campo Serrano e Bellotti garantiranno equilibrio e copertura.

Ildovrebbe rispondere con un 4-4-2 molto compatto. Nafti punterà sull'esperienza di Vazquez e Slavy nel reparto offensivo, mentre il centrocampo avrà il compito di limitare il possesso dei giovani colchoneros.

Atlético Madrid B (4-2-3-1): Esquivel; Bonar, Martinez, Puric, Diaz; Serrano, Bellotti; Jorge Castillo, Belaid, Ortiz; Llorente. Allenatore: Fernando Torres.

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