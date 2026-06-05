Dopo una gara d'andata bloccata e senza reti, Atlético Madrid B e Ponferradina si giocano una stagione in una sola partita
Per una settimana intera si sono studiati, annullati e sopportati. Adesso non possono più nascondersi. Atlético Madrid B e Ponferradina tornano una di fronte all'altra sabato 6 giugno alle ore 18:30 con una differenza sostanziale rispetto all'andata: stavolta qualcuno dovrà fare il passo decisivo. Lo 0-0 maturato novanta minuti fa ha lasciato la semifinale playoff perfettamente in equilibrio, trasformando il ritorno del Cerro del Espino in una partita da vivere tutta d'un fiato. Da una parte i ragazzi di Fernando Torres, che sognano di regalare all'Atlético un'altra soddisfazione; dall'altra una Ponferradina esperta, abituata a gestire la pressione e pronta a giocarsi ogni carta per continuare la corsa verso la Segunda División. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ATLETICO MADRID B-PONFERRADINA CLICCA SU BET365.
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Momento delle due squadre
L'Atlético Madrid B arriva all'appuntamento forte di una stagione molto positiva nel Gruppo 2 della Primera RFEF, chiusa al terzo posto. I colchoneros hanno dimostrato durante tutto l'anno qualità tecniche, organizzazione e una notevole capacità di valorizzare giovani talenti. Prima dello 0-0 dell'andata avevano chiuso la regular season con un convincente 3-1 contro l'Algeciras, confermando l'ottimo rendimento casalingo. Ora servirà qualcosa in più sul piano offensivo per scardinare una difesa che nel primo confronto ha concesso pochissimo.
Il Ponferradina ha invece costruito il proprio percorso sulla solidità e sull'esperienza. Il quarto posto nel Gruppo 1 è arrivato grazie a una squadra capace di attraversare momenti complicati senza perdere compattezza. Dopo il pesante ko contro lo Zamora, i biancoblù avevano reagito con tre vittorie consecutive che hanno rilanciato entusiasmo e convinzione. Anche all'andata la formazione di Mehdi Nafti ha confermato di saper interpretare bene le gare ad alta tensione, mantenendo equilibrio e ordine per tutti i novanta minuti.
Probabili formazioni di Atletico Madrid B-Ponferradina
Fernando Torres dovrebbe affidarsi ancora al 4-2-3-1 che ha accompagnato la squadra per gran parte della stagione. Llorente sarà il riferimento offensivo, supportato dalla fantasia di Jorge Castillo, Belaid e Ortiz tra le linee. In mezzo al campo Serrano e Bellotti garantiranno equilibrio e copertura.Il Ponferradina dovrebbe rispondere con un 4-4-2 molto compatto. Nafti punterà sull'esperienza di Vazquez e Slavy nel reparto offensivo, mentre il centrocampo avrà il compito di limitare il possesso dei giovani colchoneros.
Atlético Madrid B (4-2-3-1): Esquivel; Bonar, Martinez, Puric, Diaz; Serrano, Bellotti; Jorge Castillo, Belaid, Ortiz; Llorente. Allenatore: Fernando Torres.Ponferradina (4-4-2): Prieto; Koke, Undabarrena, Enriquez, Lopez; Calderon, Esquerdo, Diaz, Balonga; Slavy, Vazquez. Allenatore: Mehdi Nafti. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ATLETICO MADRID B-PONFERRADINA CLICCA SU BET365.
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