La sfida di La Liga tra Atlético Madrid e FC Barcelona, in programma al Cívitas Metropolitano, si candida come uno dei match più interessanti del 30° turno. Un confronto che anticipa anche il prossimo incrocio europeo, ma che resta fondamentale soprattutto per la corsa in campionato.

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Il Barcellona si presenta da capolista, con un vantaggio di quattro punti e l’obiettivo di difendere la vetta. Ogni risultato positivo diventa quindi decisivo per mantenere le distanze dalle inseguitrici. L’Atlético, invece, è quarto e ormai fuori dalla lotta per il titolo, ma davanti al proprio pubblico vuole comunque dare continuità e arrivare al meglio agli impegni di coppa.

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