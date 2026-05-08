La trentacinquesima giornata de LaLiga propone una sfida importante soprattutto per la corsa europea: sabato 9 maggio, alle ore 18:30, l’Atletico Madrid ospita il Celta Vigo al Riyadh Metropolitano. Una gara che arriva in un momento particolare della stagione per entrambe le squadre. I Colchoneros hanno ormai blindato il piazzamento Champions e non hanno più molto da chiedere al campionato, mentre il Celta continua a inseguire un obiettivo prestigioso come l’Europa League. Il match potrebbe inoltre disputarsi in un weekend decisivo per la corsa al titolo spagnolo, con il Barcellona impegnato contro il Real Madrid. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI ATLETICO MADRID-CELTA VIGO SU BET365

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Il momento delle due squadre

L’Atletico Madrid si avvicina alla sfida con sensazioni contrastanti. La squadra di Diego Simeone ha disputato una stagione importante sotto alcuni aspetti, riuscendo a eliminare il Barcellona in coppa e mostrando a tratti il solito carattere competitivo. Tuttavia, le eliminazioni nelle competizioni europee e nazionali hanno lasciato l’amaro in bocca ai tifosi, soprattutto considerando le aspettative di inizio stagione. Adesso il finale di campionato servirà soprattutto per chiudere nel migliore dei modi e preparare il futuro.

Situazione ben diversa invece per il Celta Vigo, che ha ancora tantissimo da giocarsi. La formazione galiziana continua a lottare per un posto nelle competizioni europee e sente la pressione delle inseguitrici, ma allo stesso tempo può ancora ambire a migliorare il proprio piazzamento. La corsa è apertissima e ogni punto può risultare decisivo. Proprio per questo motivo il Celta arriverà a Madrid con grande motivazione e con la volontà di sfruttare un Atletico forse meno affamato dal punto di vista della classifica.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Celta Vigo

L'Atlético Madrid scende in campo con il consueto 4-4-2, consapevole che la sua stagione è ormai terminata. Nonostante questo, schiera i suoi uomini migliori, tra cui Griezmann che spara le sue ultime cartucce con la maglia dell'Atlético. Il Celta Vigo, dal canto suo, risponde con un dinamico 3-4-3.

Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Llorente, Lookman; Griezmann, Baena. Allenatore: Simeone.

Celta de Vigo (3-4-3): Radu; Rodriguez, Lago, Alonso; Mingueza, Lopez, Moriba, Carreira; Aspas, Alvarez, Iglesias. Allenatore: Giraldez.

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