L’Atletico Madrid ospita il Malaga nella prima giornata de LaLiga 2026/27. La sfida è in programma mercoledì 19 agosto alle ore 21:00 al Metropolitano, dove gli andalusi faranno il loro ritorno nella massima serie spagnola dopo una lunga assenza. I Colchoneros vogliono invece iniziare il campionato con una vittoria davanti al proprio pubblico.

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Dove vedere Atlético Madrid-Malaga in diretta TV e streaming ufficiale

Il momento di forma dell'Atlético Madrid

Inizia il campionato per Atlético Madrid e Malaga. La sfida, che si terrà mercoledì 19 agosto alle ore 21:00 al Metropolitano, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn, canale di riferimento per guardare le partite del campionato spagnolo.

L’Atletico Madrid riparte con Diego Simeone in panchina e una rosa rinforzata durante il mercato estivo. Il tecnico argentino potrebbe affidarsi subito a Grimaldo e Kang-in Lee, entrambi arrivati per aumentare la qualità della squadra. Tra i pali ci sarà Jan Oblak, mentre in avanti spazio alla coppia formata da Lookman e Ortiz.

Il momento del Malaga

Il Malaga torna in Liga con grande entusiasmo e vuole provare a sorprendere una delle squadre più attrezzate del campionato. La formazione andalusa può contare soprattutto su Chupete, reduce da una stagione molto positiva in Segunda División, e sul talento offensivo di Larrubia e Muñoz.

Le probabili formazioni di Atlético Madrid-Malaga

L’Atletico Madrid dovrebbe presentarsi con una difesa a tre e Kang-in Lee alle spalle delle due punte. Il Malaga dovrebbe invece affidarsi a un sistema più equilibrato, con Chupete riferimento centrale del reparto offensivo.

Atletico Madrid (3-4-1-2): Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko; G. Simeone, Barrios, Koke, Grimaldo; Lee; Lookman, Ortiz. Allenatore: Simeone.

Malaga (4-3-3): Herrero; Salinas, Galilea, Recio, Puga; Lorenzo, Merino, Rodríguez; Muñoz, Chupete, Larrubia. Allenatore: Funes.

Cosa aspettarsi dalla partita

riparte da una nuova stagione in cui ha ancora diversi nodi da sciogliere. C'è, ad esempio, un Julianprobabilmente non convinto del progetto e con un mal di pancia dovuto alla chiusura da parte del suo club al trasferimento verso. La squadra della Capitale, però, ha avuto modo di rinforzarsi in questo mercato ed è una seria candidata alla vittoria finale. Ilinvece ritorna nel massimo campionato spagnolo con alte aspettative, dato il prestigio del club e un tifo che fa invidia in tutto il continente calcistico.

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