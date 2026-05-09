Domenica 10 maggio 2026, alle ore 21:00, l’ARENA MRV ospiterà il confronto tra Atlético Mineiro e Botafogo RJ, match valido per la quindicesima giornata della Série A brasiliana. Una partita che mette di fronte due squadre appaiate a quota 17 punti, ma separate da una sola posizione in classifica.

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Il momento delle due squadre

L’Atlético Mineiro si trova all’undicesimo posto, mentre il Botafogo RJ occupa la decima posizione, in un equilibrio che rende la sfida particolarmente aperta e delicata per entrambe le formazioni.

La squadra di casa sta vivendo un campionato fatto di alti e bassi: il bilancio complessivo parla di 5 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte. Un andamento altalenante che si riflette anche nei numeri offensivi e difensivi, con 17 gol segnati e 20 subiti, segnale di una certa fragilità soprattutto nella fase di non possesso.

Dall’altra parte il Botafogo si presenta con un attacco più produttivo, avendo realizzato 25 reti, ma concedendone anche 26, indice di una squadra spettacolare ma non sempre equilibrata. Il rendimento esterno resta inoltre un punto critico: lontano dal proprio stadio sono arrivate 3 vittorie e 4 sconfitte, senza alcun pareggio.

Nonostante ciò, la formazione carioca arriva alla sfida con buone sensazioni, grazie a un recente stato di forma positivo: nelle ultime cinque partite il bilancio è di 3 successi, 1 pareggio e 1 sconfitta.

A pesare anche il precedente più recente tra le due squadre, che sorride al Botafogo, vittorioso per 1-0 nell’ultimo confronto diretto. Un risultato che potrebbe influenzare l’approccio mentale del match, soprattutto per l’Atlético Mineiro.

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