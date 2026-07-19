L'ATP di Kitzbuhel propone nei sedicesimi di finale il confronto tra Daniel Altmaier e Collignon. Il match è in programma domenica 20 luglio alle ore 11:00 sulla terra battuta austriaca, superficie sulla quale i due arrivano con stati di forma differenti. Non ci sono precedenti ufficiali tra i due tennisti e questo sarà il loro primo incrocio nel circuito ATP.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS di ALTMAIER-COLLIGNON SU BET365

Segui il match su VINCITU e non perderti neanche un minuto

Dove vedere Altmaier-Collignon in diretta TV e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Altmaier-Collignon sul palinsesto BET365

Focus sui giocatori

Altmaier non sta vivendo il suo miglior momento sulla terra battuta. Il tedesco ha infatti perso tre delle ultime cinque partite disputate e arriva da una sconfitta contro l'italiano Darderi, che lo ha superato in due set il 15 luglio. Collignon, invece, si presenta con maggiore fiducia. Grazie a un gioco rapido e dinamico riesce a essere particolarmente efficace sulla terra battuta e lo ha dimostrato anche nell'ultimo torneo disputato in Svizzera. Il suo cammino si è fermato soltanto contro Tsitsipas, dopo aver ottenuto vittorie importanti contro Sonego e Cerundolo. Le condizioni di forma sembrano quindi sorridere a Collignon, anche se l'assenza di precedenti lascia aperto ogni possibile scenario.

Il tabellone dell'ATP

Il tabellone dell'ATP è particolarmente interessante. Dopo questi sedicesimi ci saranno gli ottavi di finale, che si giocheranno tra il vincente di questa partita e chi riuscirà a strappare una vittoria nell'altra partita tra. Questa parte del tabellone darà partite da non perdere, dato che il vincente di questi due incontri potrebbe affrontare uno tra Bublik e l'italiano Cinà. Occhio anche all'argentino, che ha le carte in regola per arrivare lontano in questo ATP su terra battuta. La partita di domani sarà un primo gradino importante per costruire un percorso che potrebbe portare alla gloria.

E allora che aspetti? Guarda ora Wawrinka-Burruchaga in diretta streaming gratis su BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU