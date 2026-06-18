L'ATP 500 di Halle entra nel vivo con il quarto di finale tra Daniel Altmaier e Daniil Medvedev, in programma giovedì 19 giugno alle ore 14:30 sui campi in erba della città tedesca. Il russo parte con i favori del pronostico e punta a proseguire la sua corsa verso un'altra finale nel torneo che negli ultimi anni gli ha regalato diverse soddisfazioni. Dall'altra parte della rete ci sarà un Altmaier in grande crescita, deciso a sfruttare il sostegno del pubblico di casa per continuare a sorprendere. Per scoprire come non perdere neanche uno scambio di questo avvincente match, continua a leggere l'articolo e accedi allo streaming live.

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Focus sui giocatori

Dopo un inizio di stagione complicato, caratterizzato da una lunga serie di sconfitte, Daniel Altmaier è riuscito a ritrovare fiducia e continuità. Il tedesco ha costruito gran parte della sua risalita durante la stagione sulla terra battuta, ma il suo rendimento positivo è proseguito anche sull'erba. A Halle ha già ottenuto vittorie di prestigio contro avversari esperti come Nikoloz Basilashvili e Hubert Hurkacz, raggiungendo per la prima volta in carriera i quarti di finale del torneo.

Daniil Medvedev, invece, sta cercando di ritrovare la migliore versione di sé dopo una prima parte di stagione altalenante. Il russo aveva già mostrato segnali incoraggianti con la semifinale raggiunta a 's-Hertogenbosch e in Germania sembra aver ulteriormente alzato il livello. Nei primi due turni ha superato Tomas Martin Etcheverry e Terence Atmane senza perdere set, confermando di trovarsi particolarmente a suo agio sull'erba. Anche i precedenti sorridono all'ex numero uno del mondo, avanti 2-0 negli scontri diretti e vincitore dell'ultimo confronto proprio ad Halle.

Il tabellone dell'ATP

I quarti di finale tra Medvedev e Altmaier si presentano come i più interessanti dell'ATP. Chi riuscirà a vincere affronterà in semifinale il vincente del confronto tra l'americanoe il canadese. Da quel momento, entreremo nel momento cruciale della stagione, verso la finale del circuito.

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