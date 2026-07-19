Il torneo ATP di Kitzbuhel, in Austria, propone nei sedicesimi di finale una delle sfide più interessanti del tabellone tra Sebastian Baez e Miomir Kecmanovic. Il match è in programma domenica 20 luglio alle ore 11:00 e si disputerà sulla terra battuta, superficie sulla quale entrambi riescono a esprimere un tennis di alto livello.

Si affrontano due giocatori molto competitivi sul rosso, motivo per cui la sfida si preannuncia equilibrata e ricca di intensità. A rendere ancora più interessante il confronto ci sono anche i precedenti, che sorridono tutti a Kecmanovic.

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Focus sui giocatori

Baez arriva a questo appuntamento dopo aver vinto quattro delle ultime cinque partite disputate. L'unica sconfitta è arrivata in Svezia contro Rublev, che si è imposto in due set. L'argentino continua comunque a confermare il suo ottimo rendimento sulla terra battuta, superficie sulla quale riesce a valorizzare al massimo le proprie caratteristiche.

Anche Kecmanovic sta attraversando un buon periodo. Il serbo ha conquistato tre vittorie nelle ultime cinque partite, fermandosi solamente contro Cerundolo e Borges. Ora si troverà nuovamente di fronte un argentino, categoria di giocatori tradizionalmente molto competitiva sulla terra battuta.

I precedenti rappresentano un elemento importante. I due si sono affrontati tre volte e Kecmanovic ha sempre avuto la meglio. Una delle vittorie è arrivata proprio sulla terra battuta in Francia, mentre le altre sono maturate su erba e cemento. Baez, dunque, è ancora alla ricerca del primo successo contro il serbo in un match ufficiale.

Il tabellone dell'ATP

Il tabellone dell'ATP è particolarmente interessante. Dopo questi sedicesimi ci saranno gli ottavi di finale, che si giocheranno tra il vincente di questa partita e il francese

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