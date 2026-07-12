Il torneo ATP di Gstaad entra nel vivo con la sfida dei sedicesimi di finale tra Juan Manuel Cerundolo e Zdenek Kolar. Il match è in programma lunedì 13 luglio alle ore 10:00 e si giocherà sulla tradizionale terra battuta svizzera. Entrambi i giocatori prediligono questa superficie e puntano a iniziare nel migliore dei modi il proprio percorso nel torneo, dando vita a un incontro che si preannuncia molto interessante.

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Focus sui giocatori

Juan Manuel Cerundolo continua a confermarsi uno degli specialisti della terra battuta. L'argentino ha infatti vinto quattro delle ultime cinque partite disputate su questa superficie, fermandosi soltanto contro Matteo Berrettini in una sfida terminata con un netto 3-0 per l'azzurro. La sua capacità di costruire il punto da fondo campo lo rende uno degli avversari più insidiosi nei tornei sul rosso.

Anche Zdenek Kolar arriva con buone sensazioni. Il ceco ha conquistato tre vittorie nelle ultime cinque partite disputate sulla terra battuta, dimostrando una discreta continuità. Nell'ultima uscita è però arrivata la sconfitta contro il giapponese Taro Daniel in due set, risultato che gli ha impedito di presentarsi a Gstaad con una serie positiva.

Non esistono precedenti ufficiali tra Cerundolo e Kolar. L'assenza di confronti diretti rende difficile formulare pronostici basati sulla storia del confronto, ma il maggiore livello tecnico e l'esperienza dell'argentino lo fanno partire leggermente favorito. Kolar proverà comunque a sfruttare il buon rendimento mostrato sulla terra battuta per mettere in difficoltà uno degli specialisti del circuito.

Il tabellone dell'ATP

Il tabellone dell'ATP è particolarmente interessante. Dopo questi sedicesimi ci saranno gli ottavi di finale, che si giocheranno tra il vincente di questa partita e chi trionferà tra lo svizzeroe e il suo avversario

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