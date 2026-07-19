Tra le partite dei sedicesimi di finale dell'ATP di Kitzbuhel c'è anche il derby argentino tra Cerundolo e Trungelliti, in programma domenica 20 luglio alle ore 11:00 sulla terra battuta austriaca. Il vincitore della sfida accederà agli ottavi di finale, dove affronterà chi uscirà vincente dal match tra Neumayer e Hanfmann. Più avanti nel tabellone potrebbero poi esserci Kecmanovic o il francese Rinderknech.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS di CERUNDOLO-TRUNGELLITI SU BET365

Segui il match su VINCITU e non perderti neanche un minuto

Dove vedere Cerundolo-Trungelliti in diretta TV e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Cerundolo-Trungelliti sul palinsesto BET365

Focus sui giocatori

Le condizioni dei due argentini sembrano piuttosto differenti. Cerundolo arriva con maggiori certezze e appare il favorito del derby grazie ai risultati ottenuti nelle ultime settimane. Trungelliti, invece, ha raccolto numerose sconfitte negli ultimi tornei, sia sull'erba sia sulla terra battuta. Tra queste figura anche quella rimediata in Croazia contro Davidovich Fokina, risultato che conferma il momento complicato attraversato dal tennista argentino. Non esistono precedenti ufficiali tra Cerundolo e Trungelliti e questo sarà il primo confronto diretto della loro carriera, rendendo ancora più interessante una sfida che vale l'accesso agli ottavi di finale.

Il tabellone dell'ATP

Il tabellone dell'ATP è particolarmente interessante. Dopo questi sedicesimi ci saranno gli ottavi di finale, che si giocheranno tra il vincente di questa partita e chi riuscirà a strappare una vittoria nell'altra partita tra. Questa frazione del tabellone è quella da cui potrebbe uscire il vincente di questo circuito, dato che oltre il binomio argentino ci sono anche il francese Rinderknech e un Kecmanovic in un ottimo stato di forma. Al momento a passare agli ottavi sono stati soltanto l'argentino Etcheverry e Bublik, che potrebbe affrontare l'italiano Cinà. Ci aspetta un circuito da seguire senza perdere nemmeno una partita.

E allora che aspetti? Guarda ora Cerundolo-Trungelliti in diretta streaming gratis su BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU