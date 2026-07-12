Il torneo ATP di Umago, in Croazia, propone ai sedicesimi di finale una sfida molto interessante tra Matej Dodig e Pablo Carreno Busta. Il match si disputerà lunedì 13 luglio alle ore 10:00 sulla terra battuta, superficie che da sempre valorizza le caratteristiche di entrambi i giocatori. Sarà un confronto particolarmente atteso perché mette di fronte un giovane in crescita e un tennista esperto che vuole tornare protagonista nel circuito ATP.

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Focus sui giocatori

Dodig si presenta con un rendimento davvero convincente sulla terra battuta. Il croato ha infatti infilato quattro vittorie consecutive nei tornei disputati in Italia, battendo avversari come Sumit Nagal, Ribecai, Raul Brancaccio e il tedesco Henri Squire. Una serie di risultati che gli ha permesso di acquisire fiducia e continuità, elementi fondamentali per affrontare un giocatore esperto come Carreno Busta.

Anche lo spagnolo arriva con sensazioni positive. Nonostante la sconfitta nel derby francese contro Jodar al termine di una sfida molto combattuta, Carreno Busta ha ottenuto un'importante vittoria contro l'argentino Thiago Tirante, mostrando una condizione atletica in crescita e una buona solidità da fondo campo. La sua esperienza nei grandi tornei rappresenta certamente un valore aggiunto.

Quello di Umago sarà il primo confronto ufficiale tra Dodig e Carreno Busta. L'assenza di precedenti rende difficile individuare un favorito assoluto, soprattutto considerando che entrambi stanno attraversando un buon periodo di forma sulla terra battuta. Dodig proverà a sfruttare il momento positivo e il sostegno del pubblico croato, mentre Carreno Busta punterà sulla maggiore esperienza maturata nel circuito maggiore. Tutti gli ingredienti fanno pensare a una partita equilibrata e spettacolare, nella quale anche i dettagli potrebbero fare la differenza.

Il tabellone dell'ATP

Questa sarà la prima partita del circuito per i due tennisti. Chi vincerà affronterà negli ottavi di finale l'argentino Ugo, tra i candidati a giocare un torneo da protagonista insieme al connazionale. Occhio al tabellone che potrebbe portare anche ad una sfida contro l'italiano

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