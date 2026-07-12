Tra gli incontri più interessanti dei sedicesimi di finale dell'ATP di Gstaad figura anche la sfida tra Faria e Wawrinka, in programma lunedì 14 luglio alle ore 10:00. Il match si disputa sulla terra battuta, superficie che favorisce soprattutto Faria, protagonista di risultati molto convincenti nelle ultime settimane.

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Focus sui giocatori

Faria attraversa uno dei migliori momenti della stagione. Nell'ultimo circuito disputato in Francia ha ottenuto quattro vittorie nelle ultime cinque partite, riuscendo anche a superare avversari di livello come Struff e Shapovalov. A questi risultati si aggiunge anche un ottimo percorso a Wimbledon, che conferma la crescita mostrata dal tennista nelle ultime settimane.

Diversa la situazione di Wawrinka, che negli ultimi tornei non è riuscito a trovare grande continuità. Le sue vittorie sono arrivate contro gli italiani Travaglia, a Roma, e Brancaccio, a Ginevra, risultati che non sono bastati per dare continuità al suo rendimento.

Guardando esclusivamente alle statistiche più recenti, Faria sembra arrivare con maggiore fiducia e con un ritmo decisamente superiore rispetto al suo avversario. La terra battuta rappresenta inoltre una superficie sulla quale riesce a valorizzare al massimo le proprie caratteristiche, elemento che potrebbe incidere sull'equilibrio della sfida.

Il tabellone dell'ATP

Il tabellone dell'ATP è particolarmente interessante. Dopo questi sedicesimi ci saranno gli ottavi di finale, che si giocheranno tra il vincente di questa partita affronterà il norvegese

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