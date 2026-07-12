L'ATP di Gstaad entra nel vivo con il match valido per i sedicesimi di finale tra Feldbausch e Kecmanovic, in programma domenica 13 luglio alle ore 12:00. Il torneo svizzero si gioca sulla terra battuta, superficie che permette a entrambi i giocatori di esprimere il loro miglior tennis e che promette uno spettacolo di alto livello.

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Focus sui giocatori

Kecmanovic arriva a questo appuntamento in ottime condizioni. Nelle ultime cinque partite disputate ha ottenuto quattro vittorie, fermandosi soltanto contro Borges in un match concluso con il punteggio di 3-1. Un rendimento che conferma il buon momento del tennista, particolarmente efficace sulla terra battuta.

Anche Feldbausch sta attraversando una fase positiva. Dopo la sconfitta rimediata in Francia contro il tedesco Moeller, è riuscito a ottenere risultati importanti battendo l'italiano Giustino in due set e successivamente Pieri, sempre in due parziali. Prestazioni che testimoniano una crescita costante e una buona fiducia nei propri mezzi.

Entrambi arrivano quindi con un buon stato di forma e con risultati incoraggianti alle spalle. Proprio per questo motivo ci sono tutti i presupposti per assistere a una sfida molto combattuta, nella quale saranno probabilmente i dettagli a fare la differenza.

Il tabellone dell'ATP

Il tabellone dell'ATP è particolarmente interessante. Dopo questi sedicesimi ci saranno gli ottavi di finale, che si giocheranno tra il vincente di questa partita e chi trionferà tra

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