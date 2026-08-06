Dove vedere Jodar-Musetti in diretta TV e streaming gratis

Il Masters 1000 di Montreal propone la sfida tra Rafael Jodar e Lorenzo Musetti, valida per i sedicesimi di finale. Il match si giocherà venerdì 7 agosto alle ore 01:00 italiane sul cemento canadese e mette nuovamente di fronte due tennisti che si sono affrontati soltanto pochi giorni fa. Il vincitore conquisterà un posto negli ottavi di finale, dove sfiderà chi avrà la meglio tra Jiri Lehecka e Alexander Blockx.

Lo spagnolo è avanti 1-0 nei precedenti, avendo superato Musetti in tre set nel torneo di Washington dopo una rimonta.

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Focus sui giocatori

Rafael Jodar continua a confermare tutto il suo talento in quella che è la sua prima stagione completa nel circuito ATP. Lo spagnolo ha impressionato non solo per la qualità del suo tennis, ma anche per la determinazione mostrata nei momenti più complicati, qualità che gli hanno permesso di avvicinarsi ai migliori giocatori del ranking mondiale.

Anche sul cemento nordamericano ha mantenuto un rendimento elevato. Dopo aver raggiunto la finale a Washington, Jodar ha iniziato nel migliore dei modi anche il torneo di Montreal, rimontando un set di svantaggio contro Corentin Moutet e conquistando l'accesso ai sedicesimi di finale. Inoltre, proprio a Washington ha ottenuto la prima vittoria in carriera contro un top 20 sul cemento, battendo proprio Musetti.

L'azzurro, invece, sta cercando di ritrovare la migliore condizione dopo alcuni problemi fisici che ne hanno rallentato la crescita durante la stagione. Lorenzo Musetti aveva iniziato il 2026 con ottimi risultati, ma gli infortuni hanno interrotto il suo momento migliore.

A Montreal è comunque riuscito a superare il primo turno battendo Nicolas Mejia per 7-6, 6-2, pur senza esprimere ancora il suo miglior tennis. I prossimi tornei saranno fondamentali per ritrovare ritmo e fiducia, anche perché nei Masters canadesi non ha punti da difendere e può concentrarsi esclusivamente sul recupero della migliore forma in vista degli US Open. Sul cemento, in questa stagione, Musetti ha comunque ottenuto 10 vittorie in 14 partite, numeri che confermano la sua competitività sulla superficie.

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