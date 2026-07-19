L'ATP di Kitzbuhel propone anche la sfida tra Kopriva e Buse, valida per i sedicesimi di finale del torneo. Il match si giocherà domenica 20 luglio alle ore 11:00 sulla terra battuta austriaca. Si affrontano due specialisti della superficie che arrivano all'incontro con un rendimento recente differente, anche se i precedenti raccontano di un sostanziale equilibrio.

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Focus sui giocatori

Kopriva ha vinto soltanto due delle ultime cinque partite disputate sulla terra battuta, superando Martin e il francese Moutet, mentre nelle altre occasioni non è riuscito a trovare continuità.

Buse, invece, si presenta con uno stato di forma migliore. Ha infatti conquistato tre vittorie nelle ultime cinque partite, perdendo solamente gli ultimi due incontri contro Rublev e Tsitsipas. Nonostante le sconfitte, ha disputato ottime prestazioni contro avversari di altissimo livello, dimostrando un tennis competitivo.

I precedenti sulla terra battuta vedono leggermente avanti Kopriva. Nei tre confronti disputati su questa superficie il ceco ha ottenuto due vittorie, mentre Buse si è imposto una sola volta, nel 2024, con il punteggio di 2-1. Anche questo elemento contribuisce a rendere la sfida particolarmente equilibrata.

Il tabellone dell'ATP

Il tabellone dell'ATP è particolarmente interessante. Dopo questi sedicesimi ci saranno gli ottavi di finale, che si giocheranno tra il vincente di questa partita e chi riuscirà a strappare una vittoria nell'altra partita tra. Questa frazione del tabellone è quella da cui potrebbe uscire il vincente di questo circuito, dato che c'è anche l'argentino Etcheverry che affronterà il vincente della partita tra Schwaerzler e Rodionov. Occhio anche a Bublik e il francese Rinderknech. Siamo solo all'inizio, ma i motori sono già caldi.

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