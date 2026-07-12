Tra gli incontri dei sedicesimi di finale dell'ATP in Svizzera in programma lunedì 13 luglio alle ore 10:00 c'è anche quello tra Pedro Martinez e Yannick Hanfmann. La sfida si giocherà sulla terra battuta, superficie sulla quale entrambi cercano continuità dopo un periodo caratterizzato da risultati alterni. L'equilibrio tra i due tennisti rende questo match uno dei più interessanti della giornata.

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Focus sui giocatori

Pedro Martinez ha conquistato due vittorie nelle ultime cinque partite disputate sulla terra battuta. Lo spagnolo ha recentemente superato l'indiano Dev al termine di un incontro combattuto, chiuso con il punteggio di 2-1, confermando la sua capacità di gestire gli scambi lunghi tipici del rosso. Tuttavia, gli sono mancati quei risultati consecutivi che gli avrebbero consentito di arrivare con maggiore fiducia a questo appuntamento.

Anche Yannick Hanfmann ha raccolto due vittorie nelle ultime cinque uscite. Il tedesco è reduce da due sconfitte consecutive, tra cui quella contro Luciano Darderi con un netto 2-0, ma in precedenza aveva ottenuto successi di prestigio contro Hubert Hurkacz e nel derby tedesco contro Schoenhaus. Prestazioni che dimostrano come il suo livello possa crescere sensibilmente quando riesce a trovare continuità al servizio.

I precedenti sorridono proprio ad Hanfmann. I due si sono affrontati diverse volte nel circuito, con ben tre sfide disputate sulla terra battuta. Il primo confronto risale al 2018 e fu vinto dal tedesco, mentre Martinez riuscì a prendersi la rivincita nel 2022. Le due sfide successive, invece, sono terminate nuovamente a favore di Hanfmann, che arriva quindi con un bilancio complessivo favorevole negli scontri diretti. Anche per questo motivo il tedesco parte leggermente favorito, anche se sulla terra battuta Martinez ha tutte le qualità per rendere il match molto equilibrato.

Il tabellone dell'ATP

Martinez e Hanfmann giocheranno la prima partita del loro circuito lunedì. Il vincente del match affronteràma il tabellone è particolarmente interessante. Infatti, chi tra questi tennisti riuscirà a guadagnare più vittorie potrebbe affrontare nei quarti di finale l'italiano

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