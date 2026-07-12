Il torneo ATP in Svizzera entra nel vivo con la sfida dei sedicesimi di finale tra Alexandre Muller e Alexander Shevchenko. Il match è in programma nella mattinata di lunedì 13 luglio, con inizio fissato alle ore 10:00, e si giocherà sulla terra battuta, superficie che potrebbe incidere in maniera importante sull'andamento dell'incontro. Entrambi i tennisti vogliono iniziare il torneo con il piede giusto dopo un periodo fatto di risultati altalenanti, motivo per cui la partita potrebbe rivelarsi più equilibrata del previsto.

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Focus sui giocatori

Alexandre Muller non arriva nel migliore dei modi a questo appuntamento. Il francese ha infatti perso le ultime cinque partite disputate tra i tornei giocati in Francia, Svizzera e gli Internazionali d'Italia di Roma, dove è stato eliminato dall'olandese Botic Van de Zandschulp. La terra battuta, almeno nelle ultime settimane, non gli ha permesso di esprimere il suo miglior tennis e servirà un cambio di passo per tornare competitivo.

Situazione differente per Alexander Shevchenko, che nelle ultime uscite ha mostrato segnali incoraggianti. Il kazako ha conquistato quattro vittorie nelle recenti partite disputate, superando avversari come Sanchko, Mrva e Barton, dimostrando una buona continuità soprattutto negli scambi da fondo campo. Anche lui, però, arriva dalla delusione di Wimbledon, dove è stato eliminato al primo turno da Felix Auger-Aliassime. Stesso destino per Muller, sconfitto all'esordio sull'erba londinese dall'americano Tommy Paul.

Tra i due esiste un solo precedente ufficiale, disputato proprio sulla terra battuta in Italia. In quell'occasione fu Muller a imporsi contro i pronostici, un risultato che potrebbe rappresentare un piccolo vantaggio dal punto di vista psicologico. Considerando il momento delle due stagioni, Shevchenko sembra presentarsi con maggiore fiducia, ma la conoscenza reciproca e la superficie potrebbero regalare un confronto molto combattuto fin dai primi game.

Il tabellone dell'ATP

I sedicesimi di finale tra Muller e Shevchenko rappresentano l'inizio dell'ATP per i due tennisti, dato che ci sono stati già altri sedicesimi disputati con le prime vittorie da parte degli uomini più attesi, come il francese Rinderknech e Bublik. Chi vincerà la sfida tra Muller e Shevchenko affronterà negli ottavi di finale il vincente dell'incontro tra

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