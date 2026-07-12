Tra le partite dei sedicesimi di finale dell'ATP in Svizzera in programma lunedì 13 luglio alle ore 10:00 c'è anche quella tra Lorenzo Sonego e Joel Schwaerzler. Il confronto si giocherà sulla terra battuta, superficie che negli ultimi mesi non ha regalato grandi soddisfazioni a nessuno dei due giocatori. Nonostante ciò, il match promette equilibrio e rappresenta un'importante occasione per ritrovare fiducia in vista del prosieguo della stagione.

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Focus sui giocatori

Lorenzo Sonego ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite disputate sulla terra battuta. L'unico successo è arrivato contro il francese Pierre-Hugues Herbert, mentre tra le sconfitte più pesanti figura quella nel derby italiano contro Mattia Bellucci, terminato in tre set lo scorso 29 aprile. Sul rosso il rendimento dell'azzurro è stato altalenante, anche se il suo tennis resta competitivo quando riesce a trovare continuità al servizio.

Anche Joel Schwaerzler non ha brillato su questa superficie. L'austriaco ha infatti conquistato una sola vittoria nelle ultime cinque uscite, superando Dalla Valle nel maggio 2026, mentre ha incassato diverse sconfitte, tra cui quella contro l'italiano Bondioli. I risultati ottenuti tra Italia, Germania e gli altri tornei europei non gli hanno permesso di trovare il ritmo desiderato.

Tra i due non esistono precedenti ufficiali e sarà quindi il primo confronto della loro carriera. Se si guarda però al rendimento complessivo delle ultime settimane, Sonego sembra arrivare con maggiore fiducia grazie alle buone prestazioni offerte a Wimbledon, dove è riuscito a conquistare alcune vittorie importanti.

Il tabellone dell'ATP

Il tabellone dell'ATP è particolarmente interessante. Dopo questi sedicesimi ci saranno gli ottavi di finale, che si giocheranno tra il vincente di questa partita e chi trionferà tra

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