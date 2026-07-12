Tra gli incontri più interessanti della mattinata di lunedì 13 luglio nel torneo ATP in Svizzera c'è anche quello tra Dominic Stricker e Jaume Munar. La sfida dei sedicesimi di finale inizierà alle ore 10:00 e sarà disputata sulla terra battuta, una superficie che entrambi conoscono piuttosto bene. Si tratta di un confronto inedito che mette di fronte due giocatori con caratteristiche differenti ma reduci da settimane complessivamente positive.

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Focus sui giocatori

Dominic Stricker arriva a questo appuntamento con tre vittorie nelle ultime cinque partite disputate. Lo svizzero ha recentemente superato il sudafricano Henning con un netto 2-0, dimostrando buone qualità al servizio e negli scambi offensivi, anche se ha dovuto fare i conti con la sconfitta contro Sharipov. Davanti al pubblico di casa proverà a sfruttare l'entusiasmo e la conoscenza delle condizioni di gioco per cercare un posto agli ottavi.

Jaume Munar, invece, continua a confermarsi uno degli specialisti della terra battuta. Lo spagnolo ha ottenuto due vittorie nelle ultime cinque partite tra i tornei di Valencia e Ginevra, ma soprattutto ha lasciato ottime impressioni a Wimbledon, dove è riuscito a vincere due incontri prima di arrendersi soltanto contro Jiri Lehecka. Un rendimento che testimonia un buon momento di forma anche lontano dalla sua superficie preferita.

Non esistono precedenti ufficiali tra Stricker e Munar, elemento che rende ancora più difficile prevedere l'esito della partita. L'assenza di confronti diretti lascia spazio a numerose interpretazioni, con lo svizzero che proverà a sfruttare il fattore campo e Munar che, grazie alla maggiore esperienza sul rosso, parte leggermente favorito. Le premesse sono quelle di una sfida equilibrata, ricca di scambi prolungati e con diversi momenti di equilibrio che potrebbero essere decisi soltanto nei punti più importanti.

Il tabellone dell'ATP

I sedicesimi di finale tra Stricker e Munar rappresentano l'inizio dell'ATP per i due tennisti, dato che ci sono stati già altri sedicesimi disputati con le prime vittorie da parte degli uomini più attesi, come il francese Rinderknech e Bublik. Chi vincerà la sfida tra Muller e Shevchenko affronterà negli ottavi di finale il vincente dell'incontro tra

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