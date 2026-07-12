Il circuito ATP fa tappa a Bastad, in Svezia, dove martedì 14 luglio alle ore 10:00 andrà in scena la sfida tra Svrcina e Dimitrov, valida per i sedicesimi di finale del torneo. Il match si giocherà sulla terra battuta, una superficie che potrebbe incidere in maniera importante sull'equilibrio dell'incontro viste le caratteristiche dei due tennisti.

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Focus sui giocatori

Svrcina arriva all'appuntamento con sensazioni positive. Tra i tornei disputati in Polonia e Germania ha dimostrato di sapersi esprimere molto bene sulla terra battuta, ottenendo risultati importanti e confermando una crescita costante. Nelle ultime cinque partite ha conquistato tre vittorie, mostrando un tennis di buon livello e mantenendo sempre alta l'intensità durante gli incontri. Proprio questa continuità potrebbe rappresentare uno dei suoi principali punti di forza.

Completamente diverso, invece, il momento di Dimitrov su questa superficie. Il bilancio delle ultime cinque partite disputate sulla terra battuta è infatti negativo, con altrettante sconfitte. Un dato ancora più significativo è rappresentato dal fatto che in tre di questi incontri non sia riuscito nemmeno a conquistare un set, evidenziando le difficoltà incontrate sul rosso.

Il rendimento cambia se si guarda a Wimbledon, dove Dimitrov ha disputato buone partite, al contrario di Svrcina. Tuttavia, considerando esclusivamente il rendimento sulla terra battuta, il ceco sembra arrivare con maggiori certezze. La differenza di rendimento su questa superficie potrebbe quindi spostare l'equilibrio della sfida in suo favore, anche se il primo precedente assoluto tra i due lascia aperto qualsiasi scenario.

Il tabellone dell'ATP

Il tabellone dell'ATP è particolarmente interessante. Dopo questi sedicesimi ci saranno gli ottavi di finale, che si giocheranno tra il vincente di questa partita affronterà chi riuscirà ad avere la meglio nel match tra il portoghesee il francese

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