L'ATP 500 di Halle prosegue con uno dei quarti di finale più interessanti del torneo: Frances Tiafoe contro Felix Auger-Aliassime. La sfida, in programma giovedì 19 giugno, mette di fronte due giocatori dal grande potenziale che cercano conferme importanti in vista di Wimbledon. Il canadese conduce 3-0 nei precedenti, ma l'ultimo confronto risale a diversi anni fa e il momento attuale suggerisce una partita molto più equilibrata di quanto raccontino le statistiche.Per scoprire come non perdere neanche uno scambio di questo avvincente match, continua a leggere l'articolo e accedi allo streaming live.

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Focus sui giocatori

Dopo una seconda parte del 2025 piuttosto complicata, Frances Tiafoe sembra aver ritrovato fiducia proprio con l'arrivo della stagione sull'erba. Lo statunitense ha cambiato marcia nelle ultime settimane, raggiungendo i quarti di finale a Stoccarda e confermandosi ad Halle con un percorso convincente. Finora non ha ancora ceduto un set nel torneo tedesco, mostrando solidità al servizio e una buona continuità negli scambi, aspetti che erano mancati per lunghi tratti nell'ultimo anno.

Anche Felix Auger-Aliassime arriva ai quarti dopo una serie di risultati discreti, ma le sue prestazioni non sono sempre state all'altezza delle aspettative. Il canadese è riuscito a raggiungere più volte le fasi finali dei tornei negli ultimi mesi, senza però riuscire a trovare quella continuità che ci si aspetta da un giocatore stabilmente nelle zone alte del ranking. Ad Halle ha dovuto lottare sia contro Nuno Borges sia contro Learner Tien, vincendo entrambe le sfide al terzo set. Per imporsi contro un Tiafoe apparso in crescita servirà probabilmente una prestazione di livello superiore rispetto a quelle offerte nei primi turni. Il canadese ha vinto tutti i confronti contro Tiafoe, che non ha mai vinto in tre match.

Il tabellone dell'ATP

I precedenti della sfida sorridono a Felix Auger-Aliassime. Adesso non resta altro che aspettare l'inizio del match e attendere il vincitore. Chi riuscirà a imporsi domani, affronterà in semifinale il vincitore della sfida tra

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