L'ATP di Gstaad, in Svizzera, propone ai sedicesimi di finale un interessante confronto tra Stefanos Tsitsipas e Ignacio Buse. La sfida è in programma lunedì 13 luglio alle ore 10:00 e si disputerà sulla terra battuta, superficie che potrebbe favorire un match molto equilibrato. Entrambi i tennisti sono alla ricerca di un risultato importante per proseguire il proprio cammino nel torneo, anche se arrivano all'appuntamento con stati di forma differenti.

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Focus sui giocatori

Ignacio Buse sembra attraversare uno dei momenti migliori della sua stagione. Il peruviano ha infatti conquistato quattro vittorie nelle ultime cinque partite disputate sulla terra battuta, confermando di trovarsi particolarmente a suo agio su questa superficie. Tra i successi più importanti figurano quelli ottenuti in Germania contro avversari di buon livello come gli americani Tommy Paul e Aleksandar Kovacevic. Un rendimento che gli ha permesso di acquisire fiducia e continuità in vista di questo torneo.

Diversa la situazione di Stefanos Tsitsipas. Il greco ha raccolto soltanto due vittorie nelle ultime cinque gare disputate tra Italia, Francia e Svizzera, mostrando un rendimento inferiore rispetto agli standard a cui aveva abituato negli ultimi anni. Nell'ultima uscita ufficiale è stato sconfitto dall'italiano Matteo Arnaldi con il punteggio di 3-1, un risultato che conferma il momento non semplice dell'ex numero tre del mondo.

Esiste un solo precedente ufficiale tra Tsitsipas e Buse. I due si sono affrontati il 23 giugno di quest'anno a Maiorca, torneo disputato sull'erba, e a imporsi fu sorprendentemente il peruviano con un netto 2-0. Quel successo potrebbe rappresentare un vantaggio dal punto di vista mentale per Buse, anche se la terra battuta presenta condizioni completamente differenti.

Il tabellone dell'ATP

Il tabellone dell'ATP è particolarmente interessante. Dopo questi sedicesimi ci saranno gli ottavi di finale, che si giocheranno tra il vincente di questa partita e chi trionferà nel derby svizzero tra Kym e Dietrich.

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