I sedicesimi di finale dell'ATP di Estoril mettono di fronte Stan Wawrinka e Burruchaga. L'incontro si giocherà domenica 20 luglio alle ore 12:00 sulla terra battuta portoghese, superficie che potrebbe favorire maggiormente il tennista argentino.

Le caratteristiche dei due giocatori sono differenti e il rendimento più recente sembra premiare Burruchaga. Inoltre, non esistono precedenti ufficiali tra i due, che si sfideranno per la prima volta in carriera.

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Focus sui giocatori

Wawrinka continua a incontrare difficoltà sulla terra battuta. Lo svizzero ha infatti perso quattro delle ultime cinque partite disputate su questa superficie, riuscendo a conquistare una sola vittoria contro l'italiano Brancaccio nel torneo di Ginevra. I risultati più recenti confermano quindi un momento non particolarmente brillante.

Situazione decisamente diversa per Burruchaga. L'argentino sta dimostrando di trovarsi molto bene sulla terra battuta, come testimoniano le tre vittorie ottenute nelle ultime quattro partite. Tra i successi più significativi figurano quelli contro Cobolli e Cecchinato, entrambi battuti in due set grazie a prestazioni convincenti.

Guardando esclusivamente allo stato di forma, Burruchaga sembra arrivare con maggiore fiducia rispetto allo svizzero e parte con sensazioni migliori in vista di questo primo confronto ufficiale.

Il tabellone dell'ATP

Il tabellone dell'ATP è particolarmente interessante. Dopo questi sedicesimi ci saranno gli ottavi di finale, che si giocheranno tra il vincente di questa partita e chi riuscirà a strappare una vittoria tra il portoghesee il brasiliano. Questa frazione del tabellone sarà molto avvincente dato che c'è anche il belga Blockx, che si ritroverà dal canto suo ad affronterà il vincente della partita tra Merida Aguilar e il giapponese Daniel.

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