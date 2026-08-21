Audace Cerignola-Cosenza si gioca sabato 22 agosto allo stadio Domenico Monterisi di Cerignola, con calcio d'inizio alle 21:00. La sfida inaugura il percorso delle due squadre nel Girone C di Serie C, mettendo di fronte due formazioni che puntano a conquistare un posto nei playoff e, possibilmente, a giocarsi le proprie chance per la promozione.

Entrambe arrivano all'appuntamento dopo un'estate caratterizzata da numerosi cambiamenti. Il Cosenza ha intrapreso un progetto orientato soprattutto alla valorizzazione dei giovani, mentre l'Audace Cerignola ha affidato la panchina a Raimondo Catalano con l'obiettivo di confermare quanto di buono mostrato nella passata stagione.

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Come arrivano le due squadre alla partita

L'Audace Cerignola ha già affrontato un impegno ufficiale in questa stagione, venendo eliminato dal Monopoli nel primo turno di Coppa Italia Serie C. La squadra pugliese ha pareggiato nei tempi regolamentari, con Perlingieri a segno, prima di arrendersi ai calci di rigore. Il nuovo tecnico Catalano, arrivato dopo l'addio di Vincenzo Maiuri, punta ora a iniziare il campionato con una prestazione convincente davanti ai propri tifosi. Al centro del progetto offensivo c'è Gambale, mentre Cretella rappresenta uno dei riferimenti principali in mezzo al campo.

Anche il Cosenza ha cambiato molto durante il mercato estivo, affidandosi a Federico Coppitelli e a una rosa composta in larga parte da giovani talenti e giocatori provenienti dal vivaio. Dopo diversi addii importanti, la squadra calabrese ha iniziato la stagione con il piede giusto, battendo il Crotone 2-0 in Coppa Italia grazie alle reti di Achour e Pozzi. Un risultato che ha alimentato le speranze di un campionato positivo, nonostante le perplessità legate alle numerose novità della rosa.

Le probabili formazioni di Audace Cerignola-Cosenza

L'Audace Cerignola dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1, affidando a Gambale il compito di guidare il reparto offensivo e con Perlingieri e Vinciguerra alle sue spalle. Il Cosenza dovrebbe invece rispondere con un 4-3-3, modulo che permette a Coppitelli di valorizzare le caratteristiche dei giovani presenti nella rosa.

Audace Cerignola (3-4-2-1): Viola; Cocorocchio, Moreso, Sena; Boccadamo, Vitale, Cretella, Nanula; Perlingieri, Vinciguerra; Gambale. Allenatore: Raimondo Catalano.

Cosenza (4-3-3): Iliev; Ciotti, Dametto, Pascalau, Giannini; McJannet, D'Alena, Contiliano; Almaviva, Achour, Quieto. Allenatore: Federico Coppitelli.

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