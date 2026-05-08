La Bundesliga propone una sfida equilibrata di metà classifica: Augsburg-Borussia Mönchengladbach, in programma sabato 9 maggio alle ore 15:30. L’Augsburg, nono, vuole consolidare la propria posizione e provare a chiudere nella parte sinistra della classifica, mentre il Borussia Mönchengladbach, undicesimo, cerca punti per avvicinarsi e dare continuità al proprio rendimento. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

L’

, allenato da Sandro Wagner, si presenta con un 3-4-3 dinamico e offensivo, che punta su ampiezza e velocità sugli esterni. Rieder, Saad e Komur guideranno il tridente, con l’obiettivo di creare costantemente pericoli alla difesa avversaria.

Il Borussia Mönchengladbach, guidato da Eugen Polanski, risponde con un 4-4-2 equilibrato, che punta su compattezza e verticalità. Tabakovic e Honorat saranno i principali riferimenti offensivi, con il supporto degli esterni per sfruttare gli spazi.

Le probabili formazioni di Augsburg-Borussia Mönchengladbach

Ci si attende una partita aperta e combattuta, con entrambe le squadre intenzionate a giocarsela senza troppi calcoli. L’Augsburg proverà a sfruttare il fattore campo e la spinta offensiva, mentre il Borussia cercherà equilibrio e concretezza. In una sfida così bilanciata, la qualità negli ultimi metri e la gestione dei momenti chiave saranno decisive.

Augsburg (3-4-3): Dahmen, Jakic, Matsima, Banks, Fellhauer, Massengo, Rexhbecaj, Giannoulis, Rieder, Saad, Komur. Allenatore: Sandro Wagner

Borussia Mönchengladbach (4-4-2): Nicolas, Scally, Elvedi, Diks, Netz, Castrop, Reitz, Engelhardt, Neuhaus, Honorat, Tabakovic. Allenatore: Eugen Polanski

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