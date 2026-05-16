La sfida tra Austin FC e Sporting Kansas City, prevista per domenica 17 maggio 2026 alle ore 02:30, rappresenta un appuntamento importante della 14ª giornata di Major League Soccer. Il match andrà in scena al Q2 Stadium di Austin, dove i padroni di casa proveranno a sfruttare il sostegno del pubblico per rilanciarsi in classifica.

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Il momento delle due squadre

Austin FC si presenta all’incontro al ventitreesimo posto con 14 punti conquistati grazie a 3 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. La squadra ha finora realizzato 18 reti, subendone invece 26. Nonostante una posizione complicata in graduatoria, il rendimento casalingo resta uno degli aspetti più positivi della stagione: davanti ai propri tifosi Austin ha raccolto 3 successi, 2 pareggi e una sola sconfitta, dimostrando una discreta affidabilità interna.

Situazione ancora più delicata invece per Sporting Kansas City, attualmente penultimo in classifica con appena 8 punti. Il bilancio stagionale parla di 2 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte, accompagnate da numeri difensivi molto negativi: 33 gol subiti a fronte di appena 11 segnati. Anche il rendimento esterno evidenzia le difficoltà della squadra, capace di ottenere una sola vittoria e ben 5 sconfitte lontano dal proprio stadio.

Gli ultimi precedenti sorridono inoltre ad Austin FC, che nell’ultimo confronto diretto ha battuto Kansas City per 2-1, confermando una certa superiorità nei duelli recenti tra le due formazioni.

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