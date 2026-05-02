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La Ligue 1 propone una sfida importante soprattutto in chiave salvezza e metà classifica: Auxerre-Angers, in programma domenica 3 maggio alle ore 17:15. L’Auxerre, sedicesimo a 25 punti, ha bisogno di risultati per allontanarsi dalla zona pericolosa, mentre l’Angers, tredicesimo a 34 punti, cerca continuità per chiudere la stagione con maggiore serenità. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

L’

, allenato da Christophe Pélissier, si presenta con un 5-4-1 molto compatto, costruito per garantire solidità difensiva e ripartenze rapide. Sinayoko sarà il riferimento offensivo, supportato da una squadra che punta molto sull’equilibrio tra le fasi.

L’Angers, guidato da Alexandre Dujeux, risponde con un 4-2-3-1 ordinato, che punta su densità a centrocampo e qualità tra le linee. Peter agirà da terminale offensivo, con il supporto di Mouton, Sbai e Belkhdim nella costruzione del gioco.

Le probabili formazioni di Auxerre-Angers

Ci si attende una partita equilibrata e molto tattica, con l’Auxerre che proverà a sfruttare il fattore campo per conquistare punti fondamentali in chiave salvezza, mentre l’Angers cercherà di imporre maggiore qualità e gestione del possesso per portare a casa un risultato utile. In una gara così delicata, attenzione agli episodi e alla solidità difensiva.

Auxerre (5-4-1): Leon, Mensah, Akpa, Sierralta, Senaya, Casimir, Namaso, Danois, Owusu, Osman, Sinayoko. Allenatore: Christophe Pelissier

Angers (4-2-3-1): Koffi, Arcus, Camara, Lefort, Hanin, Belkbelka, Abdelli, Belkhdim, Mouton, Sbai, Peter. Allenatore: Alexandre Dujeux

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