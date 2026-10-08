Il lungo stop del campionato ha lasciato a Avellino-Sampdoria due problemi differenti da risolvere. Gli irpini devono capire se il 3-1 incassato ad Ascoli sia stato soltanto un incidente di percorso; i blucerchiati, invece, hanno utilizzato la sosta soprattutto per provare a svuotare un'infermeria diventata uno dei principali ostacoli di questo inizio di stagione. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Le prime risposte arriveranno venerdì 9 ottobre alle 20:30, quando il Partenio-Lombardi ospiterà l'anticipo della sesta giornata di Serie B. L'Avellino riparte dai suoi 7 punti e da un Raffaele Russo già autore di tre gol; la Samp ne ha quattro e cerca continuità dopo aver battuto il Catanzaro prima della sosta. Prima che la partita abbia inizio, puoi esplorare anche il resto dell’offerta sportiva della giornata: GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI IN DIRETTA SU GOLDBET, SCOPRI IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE SU LOTTOMATICA oppure CONSULTA LE DIRETTE SPORTIVE SU VINCITÙ.

Avellino-Sampdoria in TV e streaming: tre possibilità per seguirla

allo stadio Partenio-Adriano Lombardi. La partita apre il programma della sesta giornata di Serie B. La prima possibilità per seguirla è, che trasmette l'intero campionato di Serie B. Gli abbonati potranno guardare la gara attraverso l'app su smart TV e dispositivi compatibili oppure in streaming da computer, smartphone e tablet.

Avellino-Sampdoria sarà disponibile anche attraverso LaB Channel, il canale della Lega B distribuito su Prime Video. In questo caso è necessario avere accesso a Prime Video e sottoscrivere separatamente il servizio LaB Channel. La terza soluzione è OneFootball, dove è disponibile ancora una volta l'offerta di LaB Channel. Anche in questo caso la visione può avvenire attraverso i dispositivi supportati dalla piattaforma.

Avellino, Ascoli ha interrotto la rincorsa alle prime

Prima della trasferta di Ascoli, l'aveva iniziato a costruire qualcosa di interessante. Le vittorie controe Modena e il pareggio con il Palermo avevano mostrato una squadra in grado di competere nella parte alta della classifica. Ilha invece interrotto la serie positiva e lasciato gli irpini a quota sette. La distanza dalle prime rimane comunque contenuta. Per questoha bisogno soprattutto di capire quale delle due versioni viste finora rappresenti maggiormente la sua squadra.

Il tecnico recupera un elemento importante proprio alla ripresa: Luca Palmiero è nuovamente a disposizione e dovrebbe riprendersi il posto davanti alla difesa. Il suo ritorno consente anche a Palumbo di avanzare nuovamente nella posizione di mezzala, restituendo maggiore equilibrio al reparto. Più complicata la situazione di Luca Di Maggio, fermato da un problema al flessore destro e destinato a saltare la partita.

La sorpresa di questo avvio porta il nome di Raffaele Russo. L'attaccante ha realizzato tre reti nelle prime cinque giornate, appena una in meno rispetto alle quattro segnate nell'intera scorsa stagione in 35 presenze. Nesta difficilmente rinuncerà quindi al giocatore più produttivo della squadra. Il vero dubbio riguarda chi dovrà affiancarlo. Walid Cheddira parte con buone possibilità di conferma, ma il recupero di Andrea Favilli offre un'alternativa importante e mantiene aperto il ballottaggio fino alle ultime ore precedenti alla partita.

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Sampdoria, la vittoria col Catanzaro non ha svuotato l'infermeria

La sosta è arrivata nel momento in cui la Sampdoria aveva finalmente trovato un risultato da cui ripartire . La vittoria contro il, decisa nel finale da, ha permesso ai blucerchiati di salire a quattro punti e soprattutto di interrompere un avvio che aveva immediatamente riportato intorno alla squadra le preoccupazioni delle ultime stagioni. La classifica rimane però pericolosa. La Samp è ancora nella parte bassa e il successo ottenuto prima della pausa avrà valore soltanto se la squadra riuscirà ad aggiungere continuità.

Bernardo Corradi ha almeno recuperato alcune alternative. Antoine Makoumbou, Fabio Depaoli e Luca Ravanelli sono tornati a lavorare con il gruppo e il centrocampista congolese è candidato a partire subito titolare al Partenio. Le assenze, però, continuano a essere numerose. La notizia peggiore della sosta riguarda Danel Sinani. Il trequartista si è infortunato al ginocchio sinistro durante gli impegni con la nazionale e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Per Corradi significa perdere un'altra soluzione in una zona del campo già fortemente condizionata dagli indisponibili.

Non recupera nemmeno Salvatore Esposito, che ha accusato una ricaduta dopo la partita contro il Catanzaro. Restano fuori anche Meijer, Conti, Sekulov, Viti e Diop, mentre Abildgaard deve scontare una squalifica. Il rientro di Makoumbou diventa quindi particolarmente prezioso. Il centrocampista dovrebbe completare il reparto insieme a Henderson e Verschaeren, permettendo a Begic di essere utilizzato più avanti. Anche in attacco rimane una scelta da compiere: Tobias Lauritsen parte leggermente avanti, ma Gennaro Tutino rappresenta un'alternativa concreta e avrebbe anche il fascino dell'ex nella sfida del Partenio.

LA SPEZIA, ITALIA - 18 AGOSTO: Liam Henderson della Sampdoria in azione durante la partita di Coppa Italia tra Spezia Calcio e UC Sampdoria allo Stadio Alberto Picco il 18 agosto 2025 a La Spezia, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

La chiave tattica: le fasce dell'Avellino contro il blocco della Samp

Il confronto tra i due sistemi può creare una partita particolarmente interessante sulle corsie. L'dovrebbe partire con il 3-5-2, mentre laè orientata verso un 4-3-2-1 nel quale Begic e Insigne tenderanno naturalmente ad accentrarsi alle spalle dell'unica punta. È proprio qui chepuò provare a costruire un vantaggio.avranno la possibilità di alzarsi contemporaneamente e costringere i terzini blucerchiati a scegliere se seguirli oppure stringere per proteggere la zona centrale. Se Insigne e Begic non accompagneranno con continuità la fase difensiva, la Samp rischierà di concedere situazioni di superiorità numerica sulle fasce.

Il ritorno di Palmiero può diventare altrettanto importante. Con un regista davanti alla difesa, Palumbo avrà maggiore libertà di sganciarsi e cercare la zona tra centrocampo e retroguardia avversaria, dove la Samp dovrà evitare di lasciare spazio alle ricezioni degli irpini. Corradi può rispondere cercando esattamente il punto debole del 3-5-2 avversario. Quando Missori e Moruzzi saliranno, Begic e Insigne potranno attaccare gli spazi alle loro spalle e costringere i tre centrali dell'Avellino ad allargarsi. La qualità di Insigne nell'uno contro uno può diventare particolarmente pericolosa se riceverà prima che la difesa di Nesta riesca a ricompattarsi.

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Palmiero torna in regia, Corradi recupera Makoumbou: le probabili formazioni

L'dovrebbe ripartire dal 3-5-2 di Alessandro Nesta. Martinelli è favorito tra i pali, con Venturi, Izzo ed Enrici a comporre il terzetto difensivo. Missori e Moruzzi avranno il compito di garantire ampiezza sulle due corsie. Il recupero dimodifica il centrocampo: l'ex Padova dovrebbe tornare in cabina di regia, consentendo a Palumbo di agire da mezzala. Besaggio è invece favorito su Sounas per completare il reparto. Davanti Russo non si tocca, mentre Cheddira deve difendere il posto dalla concorrenza del recuperato

La Sampdoria dovrebbe invece presentarsi con una struttura a quattro in difesa. Vindahl sarà il portiere, con Di Pardo e Cicconi sulle fasce e Gartenmann-Delli Carri coppia centrale. Le emergenze riducono parecchio le possibilità di scelta a centrocampo. Il recuperato Makoumbou dovrebbe partire dall'inizio insieme a Henderson e Verschaeren. Begic, decisivo contro il Catanzaro, può essere avanzato sulla trequarti accanto a Lorenzo Insigne. Lauritsen rimane favorito per il ruolo di centravanti, ma Tutino è in corsa per una maglia.

Avellino (3-5-2): Martinelli; Venturi, Izzo, Enrici; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Moruzzi; Russo, Cheddira.

Sampdoria (4-3-2-1): Vindahl; Di Pardo, Gartenmann, Delli Carri, Cicconi; Henderson, Makoumbou, Verschaeren; Begic, Insigne; Lauritsen.

Avellino-Sampdoria: data, orario e canali