La Juventus affronta l’AZ Alkmaar giovedì 5 novembre alle 21:00 nella quarta giornata di Europa League
Il successo sul Napoli ha restituito fiducia ai bianconeri: adesso AZ Alkmaar-Juventus, in programma giovedì 5 novembre 2026 alle 21:00, offre l’occasione di dare continuità anche al percorso europeo. All’AFAS Stadion, la quarta giornata della League Phase di Europa League mette di fronte due squadre separate da un solo punto. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
La Juventus ne ha raccolti sette, l’AZ sei: una vittoria potrebbe migliorare sensibilmente la posizione di entrambe nella corsa ai primi otto posti. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
Dove trovare AZ-Juventus in televisione e onlineAZ Alkmaar-Juventus sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, con calcio d’inizio alle 21:00 italiane. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW e Sky Go. Gli abbonati Sky con un’offerta che comprende l’incontro potranno utilizzare Sky Go sui dispositivi compatibili. Per guardarla su NOW servirà un abbonamento Sport abilitato alla visione dell’Europa League.
AZ, l’Europa offre certezze che mancano in campionatoL’AZ Alkmaar sta attraversando una fase complicata in Eredivisie. Un punto nelle ultime quattro partite e la sconfitta per 1-0 contro l’Ajax raccontano una squadra che fatica a trovare continuità nei risultati. In Europa League il bilancio è invece positivo. Le vittorie contro Hapoel Be’er Sheva e Ararat-Armenia, quest’ultima ottenuta con un netto 4-0, hanno portato gli olandesi a sei punti. La formazione di Leeroy Echteld può inoltre contare su una lunga serie favorevole davanti al proprio pubblico: 17 partite europee interne senza sconfitte. Contro la Juventus servirà trasformare questa fiducia in una prestazione ordinata, evitando che la necessità di reagire al momento negativo in campionato porti a forzare le giocate.
Juventus, il 2-0 sul Napoli rilancia il gruppoLa vittoria contro il Napoli ha permesso alla Juventus di ritrovare un risultato importante dopo alcuni passaggi a vuoto in Serie A. Il 2-0 casalingo offre a Luciano Spalletti una base dalla quale ripartire per affrontare la trasferta olandese. In Europa League i bianconeri sono ancora imbattuti: ai successi contro NEC e Celta Vigo è seguito il pareggio interno con il Rennes. I sette punti raccolti mantengono la squadra nelle posizioni che valgono l’accesso diretto agli ottavi, ma il percorso è ancora lungo. Le assenze continuano a restringere le possibilità di scelta. Spalletti dovrà quindi cercare equilibrio tra la necessità di sostenere l’attacco e quella di non concedere ripartenze a un’avversaria particolarmente efficace nelle proprie gare europee casalinghe.
La chiave tattica: i trequartisti e le coperture davanti alla difesaGli undici ipotizzati suggeriscono un confronto tra due 4-2-3-1, nel quale le ricezioni alle spalle dei centrocampisti potrebbero avere un peso decisivo. Stengs per l’AZ e Teun Koopmeiners per la Juventus cercheranno spazio tra le linee, costringendo i rispettivi avversari a scegliere quando uscire in pressione. Per i bianconeri sarà importante collegare il gioco di Woltemade ai movimenti di Kolo Muani e Alajbegovic. Il centravanti potrebbe offrire un appoggio utile per attirare un difensore e liberare lo spazio attaccato dai compagni.
L’AZ potrebbe invece cercare Patati e Daal sulle corsie, con Meerdink pronto a occupare l’area. Le avanzate di Kalulu e Cambiaso richiederebbero quindi una copertura puntuale da parte di Douglas Luiz e Sarr. Il controllo delle seconde palle potrebbe fare la differenza: recuperarle consentirebbe di prolungare gli attacchi, mentre perderle con molti uomini oltre la linea del pallone esporrebbe entrambe le squadre alle transizioni avversarie.
Le probabili formazioni: Meerdink davanti, Woltemade riferimento bianconeroEchteld dovrebbe affidarsi a De Busser tra i pali, con Dijkstra, Goes, Hoedt e De Wit in difesa. Kwakman e Peer Koopmeiners sono attesi in mediana, mentre Patati, Stengs e Daal sosterranno Meerdink.
Nella Juventus, davanti a Vicario, sono indicati Kalulu, Gatti, Bremer e Cambiaso. Douglas Luiz e Sarr comporrebbero la coppia centrale, con Kolo Muani, Teun Koopmeiners e Alajbegovic alle spalle di Woltemade.
AZ ALKMAAR (4-2-3-1): De Busser; Dijkstra, Goes, Hoedt, De Wit; Kwakman, P. Koopmeiners; Patati, Stengs, Daal; Meerdink. Allenatore: Leeroy Echteld.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Luiz, Sarr; Kolo Muani, T. Koopmeiners, Alajbegovic; Woltemade. Allenatore: Luciano Spalletti.
Data, orario e riferimenti della sfida tra AZ Alkmaar-Juventus
- Competizione: Europa League 2026/27.
- Giornata: 4ª della League Phase.
- Data: giovedì 5 novembre 2026.
- Orario italiano: 21:00.
- Stadio: AFAS Stadion, Alkmaar.
- Diretta TV: Sky Sport Uno e Sky Sport 252.
- Streaming: NOW e Sky Go.
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