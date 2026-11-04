Il successo sul Napoli ha restituito fiducia ai bianconeri: adesso AZ Alkmaar-Juventus, in programma giovedì 5 novembre 2026 alle 21:00, offre l’occasione di dare continuità anche al percorso europeo. All’AFAS Stadion, la quarta giornata della League Phase di Europa League mette di fronte due squadre separate da un solo punto. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La Juventus ne ha raccolti sette, l’AZ sei: una vittoria potrebbe migliorare sensibilmente la posizione di entrambe nella corsa ai primi otto posti. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Dove trovare AZ-Juventus in televisione e online

AZ, l’Europa offre certezze che mancano in campionato

, con calcio d’inizio alle. La partita sarà disponibile anche. Gli abbonati Sky con un’offerta che comprende l’incontro potranno utilizzare Sky Go sui dispositivi compatibili. Per guardarla su NOW servirà un abbonamento Sport abilitato alla visione dell’Europa League.sta attraversando unain Eredivisie.e la sconfitta perraccontano una squadra che fatica a trovare continuità nei risultati. Inil bilancio è invece positivo. Le vittorie contro, quest’ultima ottenuta con un netto, hanno portato gli olandesi a sei punti. La formazione di Leeroypuò inoltre contare su una lunga serie favorevole davanti al proprio pubblico:. Contro la Juventus servirà trasformare questa fiducia in una prestazione ordinata, evitando che la necessità di reagire al momento negativo in campionato porti a forzare le giocate.

SUNDERLAND, INGHILTERRA - 16 SETTEMBRE: Valdemar Byskov dell’AZ Alkmaar passa il pallone durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Europa League 2026/27 tra Sunderland AFC e AZ Alkmaar allo Stadium of Light il 16 settembre 2026 a Sunderland, Inghilterra. (Foto di George Wood/Getty Images)

Juventus, il 2-0 sul Napoli rilancia il gruppo

La chiave tattica: i trequartisti e le coperture davanti alla difesa

di ritrovare un risultato importante dopo alcuni passaggi a vuoto in Serie A. Iloffre a Luciano Spalletti una base dalla quale ripartire per affrontare la trasferta olandese. Ini bianconeri sono ancora imbattuti: ai successi controè seguito il pareggio interno con il Rennes. I sette punti raccolti mantengono la squadra nelle posizioni che valgono l’accesso diretto agli ottavi, ma il percorso è ancora lungo. Le assenze continuano a restringere le possibilità di scelta. Spalletti dovrà quindi cercare equilibrio tra la necessità di sostenere l’attacco e quella di non concedere ripartenze a un’avversaria particolarmente efficace nelle proprie gare europee casalinghe.Gli undici ipotizzati suggeriscono un confronto tra due, nel quale le ricezioni alle spalle dei centrocampisti potrebbero avere un peso decisivo.per l’AZ eper la Juventus cercheranno spazio tra le linee, costringendo i rispettivi avversari a scegliere quando uscire in pressione. Per i bianconeri sarà importante collegare il gioco diai movimenti di Kolo Muani e Alajbegovic. Il centravanti potrebbe offrire un appoggio utile per attirare un difensore e liberare lo spazio attaccato dai compagni.

L’AZ potrebbe invece cercare Patati e Daal sulle corsie, con Meerdink pronto a occupare l’area. Le avanzate di Kalulu e Cambiaso richiederebbero quindi una copertura puntuale da parte di Douglas Luiz e Sarr. Il controllo delle seconde palle potrebbe fare la differenza: recuperarle consentirebbe di prolungare gli attacchi, mentre perderle con molti uomini oltre la linea del pallone esporrebbe entrambe le squadre alle transizioni avversarie.

TORINO, ITALIA - 1 NOVEMBRE: Jeremie Boga della Juventus esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Juventus e SSC Napoli all’Allianz Stadium il 1° novembre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Le probabili formazioni: Meerdink davanti, Woltemade riferimento bianconero

dovrebbe affidarsi atra i pali, con Dijkstra, Goes, Hoedt e De Wit in difesa. Kwakman e Peer Koopmeiners sono attesi in mediana, mentre Patati, Stengs e Daal sosterranno Meerdink.

Nella Juventus, davanti a Vicario, sono indicati Kalulu, Gatti, Bremer e Cambiaso. Douglas Luiz e Sarr comporrebbero la coppia centrale, con Kolo Muani, Teun Koopmeiners e Alajbegovic alle spalle di Woltemade.

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): De Busser; Dijkstra, Goes, Hoedt, De Wit; Kwakman, P. Koopmeiners; Patati, Stengs, Daal; Meerdink. Allenatore: Leeroy Echteld.

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Luiz, Sarr; Kolo Muani, T. Koopmeiners, Alajbegovic; Woltemade. Allenatore: Luciano Spalletti.

Data, orario e riferimenti della sfida tra AZ Alkmaar-Juventus