Azerbaigian-Liechtenstein si gioca giovedì 1 ottobre alle ore 18:00 allo stadio di Baku, gara valida per la terza giornata della UEFA Nations League 2026/27, Lega D, Gruppo 2. L'Azerbaigian ha un punto dopo l'1-1 contro la Lituania, mentre il Liechtenstein è ancora fermo a quota zero dopo il 2-0 subito contro i lituani.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

L'Azerbaigian di Aykhan Abbasov vuole sfruttare il fattore campo dopo il pareggio di Kaunas, mentre il Liechtenstein di Konrad Funfstuck cerca i primi punti del proprio percorso nel girone. Mahir Emreli ha già trovato il gol contro la Lituania, mentre gli ospiti possono contare sull'esperienza di Benjamin Büchel e Nicolas Hasler.SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA eENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Azerbaigian-Liechtenstein in TV e streaming

La partita sarà disponibile in Italia sui canali

, con la Nations League trasmessa anche in streaming su

. Sky ha inserito Azerbaigian-Liechtenstein nel programma della terza giornata, con calcio d'inizio alle 18:00.

Azerbaigian

L'

arriva alla sfida con un punto in classifica, conquistato grazie all'1-1 contro la Lituania. La squadra di

era andata sotto dopo il rigore trasformato da Armandas Kucys, ma ha trovato il pareggio con

, mantenendo aperta la partita fino alla fine.

Il tecnico può contare su una rosa nella quale figurano elementi di esperienza come Emin Mahmudov, Badavi Huseynov e Rahil Mammadov, oltre alla qualità di Toral Bayramov. Contro il Liechtenstein l'obiettivo sarà aumentare la produzione offensiva, sfruttando sia il fattore casa che la qualità superiore della rosa a disposizione.

Liechtenstein

Il

ha iniziato la Nations League con una sconfitta per 2-0 contro la Lituania. La formazione di

ha però creato alcune situazioni interessanti, colpendo anche un palo con Aron Sele, prima di subire le reti di Livio Michelbrink e Armandas Dolznikov nella ripresa.

La nazionale può contare sull'esperienza del portiere Benjamin Buchel, del capitano Nicolas Hasler e di Marcel Buchel. Funfstuck ha inoltre convocato diversi giovani per una finestra internazionale particolarmente intensa, con quattro partite in dodici giorni tra Nations League e amichevoli.

Le chiavi della partita

La prima chiave sarà la capacità dell'

del Liechtenstein. La squadra di Abbasov dovrebbe avere più iniziativa con il pallone, ma dovrà evitare di rendere troppo prevedibile la propria manovra.

Per gli ospiti sarà fondamentale la solidità difensiva. Il Liechtenstein dovrà ridurre gli spazi tra le linee e cercare di ripartire rapidamente quando recupererà il possesso, sfruttando soprattutto Ferhat Saglam e Fabio Luque-Notaro. Con ogni probabilità ci dovrebbe essere una netta supremazia territoriale da parte dei padroni di casa, che partono coi favori del pronostico e puntano a conquistare i tre punti tra le mura di casa.

Azerbaigian-Liechtenstein: data, orario e canali

Partita: Azerbaigian-Liechtenstein

Competizione: UEFA Nations League 2026/27

Giornata: 3ª giornata, Gruppo D2

Data: giovedì 1 ottobre 2026

Orario: 18:00

Stadio: Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu, Baku

Diretta TV: Sky Sport

Diretta streaming ufficiale: NOW

Telecronaca: da definire

Le probabili formazioni

L'

dovrebbe ripartire dalla struttura a cinque difensori utilizzata contro la Lituania, con Emil Balayev tra i pali e Badavi Huseynov al centro della linea. Mahir Emreli è candidato a guidare l'attacco dopo il gol dell'esordio, mentre Toral Bayramov rappresenta una delle principali soluzioni sulle corsie.

Il Liechtenstein potrebbe confermare il 4-3-3 utilizzato contro la Lituania, con Benjamin Buchel in porta, Lars Traber e Max Göppel al centro della difesa e Nicolas Hasler nel reparto di centrocampo. Davanti, Ferhat Saglam e Fabio Luque-Notaro sono tra i principali candidati.

Azerbaigian (5-4-1): Balayev; Mutallimov, Rahil Mammadov, Hüseynov, Dashdamirov, Abbasov; Emreli, Khaibulaev, Safarov, Isaev; Dadashov.

Liechtenstein (4-3-3): Buchel; Weissenhofer, Traber, Göppel, Zünd; Nicolas Hasler, Marcel Buchel, Aron Sele; Alessio Hasler, Saglam, Luque-Notaro.