Azerbaigian-Lituania si gioca domenica 4 ottobre 2026 alle ore 15:00 alla Neftci Arena di Baku, nella quarta giornata della UEFA Nations League 2026/27, Gruppo D2. Le due nazionali si ritrovano a pochi giorni dall'1-1 di Kaunas: la Lituania e' seconda a quota quattro punti, mentre l'Azerbaigian ha due punti dopo il pareggio contro i lituani e lo 0-0 interno con il Liechtenstein. La squadra di Edgaras Jankauskas ha inoltre battuto 2-0 il Liechtenstein nella prima giornata.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

L'Azerbaigian arriva quindi alla sfida dopo un altro pareggio senza reti, risultato che ha rallentato la corsa nel girone. La Lituania, invece, ha quattro punti e può consolidare la propria posizione con un altro risultato positivo. Il precedente del 27 settembre ha mostrato un confronto equilibrato, con l'Azerbaigian capace di rispondere rapidamente al rigore di Armandas Kucys grazie a Mahir Emreli.SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA eENTRA SU VINCITU E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Azerbaigian-Lituania in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in

, con la possibilità di seguirla in streaming attraverso

. Il calcio d'inizio è fissato alle 15:00. Sky ha inserito la sfida nel programma della quarta giornata della Nations League.

Azerbaigian

L'

ha due punti dopo tre partite e non ha ancora trovato una vittoria. Dopo l'1-1 contro la Lituania, la squadra di Aykhan Abbasov ha pareggiato 0-0 contro il Liechtenstein, senza riuscire a trasformare il maggiore volume di gioco in gol. Il ritorno immediato contro la Lituania offre quindi l'occasione per cambiare ritmo nel girone.

Lituania

La

è a quota quattro punti e occupa la prima posizione del Gruppo D2. Dopo il successo per 2-0 sul Liechtenstein, la squadra di Jankauskas ha pareggiato 1-1 contro l'Azerbaigian. Il vantaggio in classifica permette ai lituani di affrontare la trasferta con una situazione favorevole, ma un nuovo risultato positivo renderebbe ancora più solida la loro posizione.

Le chiavi della partita

L'

dovrà trovare soluzioni contro una Lituania che può abbassare il blocco e proteggere la zona centrale. Nel primo confronto la squadra di Abbasov ha trovato il pareggio con Emreli dopo una combinazione sulla fascia destra: aumentare le verticalizzazioni verso la punta e attaccare gli spazi alle spalle dei centrocampisti può essere una delle strade per evitare un possesso troppo orizzontale.

La Lituania può invece sfruttare il lavoro di Gvidas Gineitis tra costruzione e pressione, oltre all'ampiezza garantita dagli esterni nel 3-4-3. Nel precedente Kucys aveva sbloccato il risultato dal dischetto, mentre il pareggio di Emreli era arrivato pochi minuti dopo.

Azerbaigian-Lituania: data, orario e canali

Partita: Azerbaigian-Lituania

Competizione: UEFA Nations League 2026/27

Giornata: 4ª giornata, Gruppo D2

Data: domenica 4 ottobre 2026

Orario: 15:00

Stadio: Neftci Arena, Baku

Diretta TV: Sky Sport

Diretta streaming ufficiale: NOW

Telecronaca: da verificare

Le probabili formazioni

Per l'

probabile conferma della stessa formazione scesa in campo l'1 ottobre contro il Liechtenstein. Abbasov aveva scelto il 4-2-3-1, con Balayev in porta, Bayramov e Mutallimov sulle fasce e Emreli alle spalle della punta.

La Lituania invece non è scesa in campo lo scorso turno dell'1 ottobre e il riferimento più recente resta quindi l'undici titolare del 27 settembre contro l'Azerbaigian. Jankauskas aveva utilizzato il 3-4-3, con Bartkus tra i pali, Gineitis in mezzo e Kucys al centro del tridente.

Azerbaigian (4-2-3-1): Balayev; Mutallimov, Badalov, Krivotsyuk, Bayramov; Xaybulayev, Mahmudov; Emreli, Sadixov, Isgandarli; Qurbanli.

Lituania (3-4-3): Bartkus; Armalas, Utkus, Tutyskinas; Lickunas, Michelbrink, Gineitis, Lasickas; Slivka, Kucys, Dolznikov.