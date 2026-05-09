Bahia e Cruzeiro si sfideranno in un match importante della Série A domenica 10 maggio 2026 alle 02:00, allo stadio Fonte Nova. La partita è decisiva per entrambe le squadre: il Bahia, sesto in classifica con 22 punti, punta a consolidare la sua posizione nelle zone alte, mentre il Cruzeiro, quindicesimo con 16 punti, cerca punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione.

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Il momento delle due squadre

Il Bahia arriva a questa sfida con risultati altalenanti: nelle ultime cinque gare ha raccolto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte, mostrando difficoltà a mantenere una continuità di rendimento. Tuttavia, il pareggio per 2-2 contro il São Paulo FC ha evidenziato la capacità della squadra di segnare e competere con avversari di alto livello. Con 19 gol realizzati e 16 subiti, il Bahia dispone di un reparto offensivo incisivo, ma deve migliorare la fase difensiva. L’allenatore Rogério Ceni sta lavorando per ottimizzare le prestazioni, in particolare tra le mura amiche, dove ottenere il massimo dei punti sarà fondamentale.

Il Cruzeiro, invece, si trova in una situazione più delicata. Nelle ultime cinque partite ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ma l’ultimo incontro di campionato è stato una battuta d’arresto in casa contro l’Atlético Mineiro (1-3). Con 18 gol segnati e 24 subiti, la squadra guidata da Artur Jorge ha evidenziato fragilità difensive, soprattutto lontano dal proprio stadio, dove ha conquistato solo 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte. La fatica accumulata negli ultimi match potrebbe influire sulle loro prestazioni in questa sfida cruciale.

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