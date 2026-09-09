Il primo mercoledì di Champions League si apre con la sfida delle 18:45 che metterà di fronte Barcellona e Feyenoord. Sfida speciale per il tecnico del club olandese, Van Bronckhorst, che da giocatore ha indossato la maglia blaugrana per quattro stagioni (2003-2007), vincendo anche la massima competizione europea nel 2006. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I padroni di casa vogliono tornare a competere a grandi livelli nell'Europa che conta e sperano di dar continuità a quanto mostrato in Liga dove sono imbattuti dopo quattro turni. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Barcellona-Feyenoord in TV e streaming

Barcellona-Feyenoord si gioca mercoledì 9 settembre alle ore 18:45 al Camp Nou ed è valida per il primo turno della League Phase della Champions League 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Sky Go e di Now TV, disponibile e scaricabile su PC, tablet e smartphone.

Hansi Flick, allenatore del Barcelona (Foto di Daniela Porcelli/Getty Images)

Qui Barcellona

Qui Feyenoord

Barcellona-Feyenoord, probabili formazioni

Ilarriva alla sfida con un ruolino di marcia praticamente perfetto in questo avvio di stagione. I blaugrana hanno infatti vinto tutte le prime quattro giornate di, segnando ben 17 gol e subendone appena 2. Dopo il netto 0-5 all'e il 2-0 all', sono arrivate altre due goleade contro(5-2) e(0-5). Una squadra dunque già rodata e soprattutto estremamente efficace in fase offensiva, concapocannoniere della squadra con sei reti, davanti a, entrambi a quota quattro.Anche ilsi presenta all'appuntamento europeo imbattuto nelle prime cinque giornate di, ma con un rendimento meno brillante rispetto agli avversari. Gli olandesi hanno raccolto tre vittorie e due pareggi: successi contro(0-1),(2-5) e(1-3), mentre in casa sono arrivati due 2-2 consecutivi contro. Il precampionato aveva comunque dato segnali incoraggianti, con cinque vittorie di fila, tra cui quelle contro. Tra i singoli, da segnalare l'ottimo avvio di, già autore di quattro gol e tre assist.: Garcia; Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo; Olmo, Rodri, Pedri; Yamal, Raphinha, Gordon.: Hans Dieter Flick

Feyenoord (4-3-3): Ernst; Read, Watanabe, St. Juste, Marmol; Zechiel, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Nacho, Valente. Allenatore: Giovanni Van Bronckhorst

Giovanni Van Bronckhorst, allenatore Feyenoord (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Le chiavi di Barcellona-Feyenoord

La principale chiave della sfida sarà capire se ilriuscirà a reggere la pressione delsenza concedere quegli spazi che gli attaccanti blaugrana hanno dimostrato di saper sfruttare con grande puntualità. Yamal possono infatti creare superiorità soprattutto nell'uno contro uno, mentre la presenza dioffre al Barça la possibilità di muovere rapidamente il pallone e trovare varchi tra le linee.

Il Feyenoord, però, ha mostrato una caratteristica interessante nelle ultime uscite: dopo un primo tempo senza gol a Nijmegen, ha cambiato marcia nella ripresa segnando tre reti. Dovrà quindi evitare di farsi schiacciare troppo presto e provare a portare la partita su ritmi più intermittenti, sfruttando le ripartenze.

Un altro dato significativo è rappresentato dalla frequenza dei gol: entrambe hanno avuto quattro Over 2.5 nelle ultime cinque, ma il Barcellona ha concesso appena tre reti nello stesso periodo, mentre il Feyenoord ha subito gol in quattro delle cinque gare recenti. La capacità degli olandesi di limitare le occasioni concesse nei primi 45 minuti potrebbe dunque essere determinante per restare in partita.

Barcellona-Feyenoord: data, orario e canali