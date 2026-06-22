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Il momento del Barcellona

La pesante sconfitta subita in Gara 2 non cancella quanto di buono mostrato dal Barcellona negli ultimi mesi. I catalani restano una delle squadre più complete e talentuose del basket europeo, ma nell'ultima uscita hanno pagato una serata offensiva decisamente negativa.

Le basse percentuali al tiro, soprattutto dalla lunga distanza, hanno impedito agli uomini di Xavi Pascual di esprimere il proprio basket. Un dato anomalo per una squadra che durante la stagione ha costruito gran parte delle proprie fortune proprio sulla qualità delle soluzioni offensive.

Il ritorno al Palau Blaugrana rappresenta però un fattore da non sottovalutare. In casa il Barcellona aumenta sensibilmente il proprio rendimento offensivo, riuscendo spesso a superare quota 90 punti grazie all'intensità imposta fin dai primi possessi.

Il momento del Valencia

Valencia arriva in Catalogna con grande fiducia. Il netto 102-75 ottenuto in Gara 2 ha confermato il potenziale offensivo di una squadra che quando riesce a correre e ad alzare il ritmo diventa estremamente difficile da contenere.

La filosofia degli ospiti è chiara: attaccare rapidamente, coinvolgere tutti i giocatori e sfruttare la capacità dei lunghi di aprire il campo con il tiro da tre punti. Un sistema che crea continui problemi alle difese avversarie e che permette a Valencia di mantenere una media realizzativa tra le più alte dell'intero campionato.

Il vero punto interrogativo resta però la fase difensiva. Lontano da casacontinua a concedere molti punti e proprio questa vulnerabilità potrebbe rappresentare l'aspetto più delicato della trasferta catalana.

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