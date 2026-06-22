Il Palau Blaugrana ospita il terzo capitolo della finale del campionato spagnolo di basket
Novanta minuti non bastano per raccontare una finale, ma a volte una partita può cambiare completamente l'inerzia di una serie. È quello che potrebbe accadere lunedì 22 giugno alle 20:00 al Palau Blaugrana, dove Barcellona e Valencia tornano a sfidarsi nel terzo atto della finale della Liga ACB. Dopo due gare vissute agli estremi, dal folle 113-112 dell'esordio al dominio valenciano di Gara 2, la sensazione è che l'equilibrio sia ancora assoluto. Adesso però il rumore del Palau e la pressione del fattore campo entrano nella storia della serie, in una sfida che potrebbe già pesare come una mezza ipoteca sul titolo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BARCELLONA-VALENCIA CLICCA SU BET365.
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Il momento del Barcellona
La pesante sconfitta subita in Gara 2 non cancella quanto di buono mostrato dal Barcellona negli ultimi mesi. I catalani restano una delle squadre più complete e talentuose del basket europeo, ma nell'ultima uscita hanno pagato una serata offensiva decisamente negativa.
Le basse percentuali al tiro, soprattutto dalla lunga distanza, hanno impedito agli uomini di Xavi Pascual di esprimere il proprio basket. Un dato anomalo per una squadra che durante la stagione ha costruito gran parte delle proprie fortune proprio sulla qualità delle soluzioni offensive.
Il ritorno al Palau Blaugrana rappresenta però un fattore da non sottovalutare. In casa il Barcellona aumenta sensibilmente il proprio rendimento offensivo, riuscendo spesso a superare quota 90 punti grazie all'intensità imposta fin dai primi possessi.
Il momento del Valencia
Valencia arriva in Catalogna con grande fiducia. Il netto 102-75 ottenuto in Gara 2 ha confermato il potenziale offensivo di una squadra che quando riesce a correre e ad alzare il ritmo diventa estremamente difficile da contenere.
La filosofia degli ospiti è chiara: attaccare rapidamente, coinvolgere tutti i giocatori e sfruttare la capacità dei lunghi di aprire il campo con il tiro da tre punti. Un sistema che crea continui problemi alle difese avversarie e che permette a Valencia di mantenere una media realizzativa tra le più alte dell'intero campionato.Il vero punto interrogativo resta però la fase difensiva. Lontano da casa Valencia continua a concedere molti punti e proprio questa vulnerabilità potrebbe rappresentare l'aspetto più delicato della trasferta catalana.
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