La vittoria contro il Giugliano ha portato il Bari al secondo posto e adesso arriva un'altra partita al San Nicola per provare a dare continuità alla rincorsa. Bari-Crotone si gioca domenica 18 ottobre alle 15:00, con i biancorossi che possono sfruttare lo stop del Sorrento dell'ultima giornata per consolidare la propria posizione alle spalle della capolista Potenza. GUARDA BARI-CROTONE IN STREAMING SU BET365

Rastelli ritrova anche qualche soluzione in più rispetto alle ultime settimane, a cominciare da capitan Mantovani, candidato a riprendersi un posto al centro della difesa. Il Crotone arriva invece a Bari con la necessità di trovare punti e una prestazione capace di cambiare il proprio momento. La sfida avrà inoltre una vetrina importante: oltre alla consueta copertura Sky della Serie C, sarà trasmessa in diretta nazionale e in chiaro su Rai 2. Oltre a questa partita, puoi dare uno sguardo anche agli altri eventi presenti nel programma sportivo: SCOPRI COSA PUOI SEGUIRE LIVE SU GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DELLA GIORNATA SU LOTTOMATICA oppure SEGUI BARI-CROTONE IN DIRETTA STREAMING SU VINCITÙ.

Bari-Crotone in TV e streaming: diretta in chiaro su Rai 2 e doppio canale Sky

La partita è valida per la decima giornata del Girone C di Serie C . La grande novità riguarda la copertura televisiva., permettendo quindi di seguire gratuitamente la partita sul secondo canale del servizio pubblico. La sfida sarà contemporaneamente disponibile per gli abbonati Sky su. La telecronaca della partita per Sky sarà affidata ad. Le possibilità non mancano nemmeno per chi vuole seguirein streaming. Gli abbonati Sky potranno utilizzare, mentre la partita sarà disponibile anche suattraverso il Pass Sport. La presenza della diretta Rai consente inoltre di seguire gratuitamente la programmazione del servizio pubblico attraversosui dispositivi compatibili.

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Bari-Crotone: data, orario, TV e streaming

Partita: Bari-Crotone

Bari-Crotone Competizione: Serie C 2026/27, Girone C

Serie C 2026/27, Girone C Giornata: 10ª

10ª Data: domenica 18 ottobre 2026

domenica 18 ottobre 2026 Orario: 15:00

15:00 Stadio: San Nicola, Bari

San Nicola, Bari TV in chiaro: Rai 2

Rai 2 TV Sky: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252

Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252 Streaming: RaiPlay, Sky Go, NOW

RaiPlay, Sky Go, NOW Telecronaca Sky: Antonio Nucera

Bari secondo e a tre punti dalla vetta: il San Nicola può spingere la rincorsa

Il successo contro ilha permesso al Bari di approfittare del passo falso del Sorrento e di salire fino al secondo posto. Il distacco dal Potenza capolista è di tre punti e la possibilità di giocare nuovamente in casa rende la sfida con il Crotone un appuntamento importante per dare continuità al momento positivo. Massimo Rastelli può affrontare la partita con qualche alternativa in più.e può tornare immediatamente titolare nel cuore della retroguardia, dando esperienza a un reparto che finora ha rappresentato uno dei punti di forza dei biancorossi.

Qualche dubbio in più riguarda invece l'attacco. Le condizioni di Butic e Gomez non sono ottimali e questo può aprire una possibilità importante per Bianchi, candidato a partire al centro del tridente. Ai suoi lati dovrebbero agire Tribuzzi e Della Morte, mentre Mendicino, Grgic e Maggiore sono favoriti per comporre il centrocampo. La situazione di classifica cambia anche il tipo di partita che il Bari dovrà affrontare. I biancorossi partono con l'obiettivo di imporre il proprio gioco e non possono permettersi di trasformare la sfida in una gara bloccata: con il Potenza davanti, ogni occasione casalinga assume un peso maggiore.

Crotone al San Nicola per cambiare passo: Greco cerca risposte

Per illa trasferta di Bari rappresenta invece un test particolarmente complicato. La squadra di Emilio Greco deve trovare una svolta contro una delle formazioni che hanno iniziato meglio il campionato e dovrà farlo in uno stadio nel quale il Bari proverà inevitabilmente a prendere subito il controllo della partita. Il tecnico dovrebbe mantenere il, affidandosi a Merelli tra i pali. Veltri, Tanco, Armini e Groppelli compongono la linea difensiva indicata alla vigilia, mentre Grosso, Crapisto edovrebbero occuparsi della zona centrale del campo.

Davanti il Crotone può puntare soprattutto sulla capacità di Brignola e Zunno di muoversi ai lati del riferimento centrale. Musso è indicato come possibile centravanti nell'undici iniziale e avrà il compito di impegnare i centrali biancorossi, cercando contemporaneamente di aprire spazi per gli inserimenti dei due esterni. Contro un Bari che può tenere a lungo il possesso, sarà importante soprattutto evitare di abbassarsi eccessivamente. Se il Crotone non riuscirà a risalire dopo il recupero del pallone, il rischio sarà quello di trascorrere gran parte della partita nella propria metà campo.

Le probabili formazioni di Bari-Crotone

dovrebbe riproporre il 4-3-3 con Cerofolini in porta. Mogos e Burgio agiranno sulle fasce, mentre Mantovani può riprendersi una maglia al centro della difesa insieme a Elia. Mendicino, Grgic e Maggiore sono i candidati per il centrocampo. Davanti possibile occasione per Bianchi, affiancato da Tribuzzi e Della Morte.

Greco dovrebbe rispondere con lo stesso sistema. Merelli sarà il portiere, con Veltri, Tanco, Armini e Groppelli davanti a lui. Grosso, Crapisto e Barcella formeranno il centrocampo, mentre Brignola, Zunno e Musso sono indicati nel tridente offensivo.

Bari (4-3-3): Cerofolini; Mogos, Mantovani, Elia, Burgio; Mendicino, Grgic, Maggiore; Tribuzzi, Bianchi, Della Morte. Allenatore: Massimo Rastelli.

Crotone (4-3-3): Merelli; Veltri, Tanco, Armini, Groppelli; Grosso, Crapisto, Barcella; Brignola, Zunno, Musso. Allenatore: Emilio Greco.