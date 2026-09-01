Si torna subito in campo in Serie C, ma questa volta non per il campionato. A prendersi la scena è la Coppa Italia Serie C, pronta a regalare un confronto interessante tra due squadre che arrivano all’appuntamento con stati d’animo e obiettivi differenti. Al San Nicola il Bari ospita il Picerno nel secondo turno della competizione, in una sfida che mette di fronte una piazza desiderosa di riscatto e una formazione lucana protagonista di un avvio di stagione sorprendente. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Da una parte ci sono i biancorossi, chiamati a reagire dopo la retrocessione e a ritrovare rapidamente la strada verso la Serie B. Dall’altra il Picerno, che ha iniziato la nuova annata nel migliore dei modi, raccogliendo tre vittorie nelle prime tre uscite ufficiali. Il fattore campo e il maggiore peso della rosa rendono il Bari favorito sulla carta, ma il momento attraversato dagli ospiti invita a non dare nulla per scontato. Il match rappresenta dunque un banco di prova importante per entrambe, con la qualificazione al turno successivo in palio. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Bari-Picerno in TV e streaming

BARI PICERNO TV STREAMING DIRETTA LIVE COPPA ITALIA SERIE C - Bari-Picerno si gioca martedì 1 settembre alle ore 21:00 allo Stadio San Nicola di Bari ed è valida per il secondo turno della Coppa Italia Serie C 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV, in esclusiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 255. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Sky Go o di Now TV.

Massimo Rastelli, allenatore del Bari (Foto di Enrico Locci/Getty Images)

Qui Bari

Il Bari si presenta a questo appuntamento con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle la delusione della scorsa stagione. La retrocessione in Serie C, arrivata dopo il playout, ha rappresentato un duro colpo per una piazza che soltanto pochi anni fa aveva accarezzato il sogno della Serie A. Ora i biancorossi sono chiamati a ripartire, con l’ambizione di tornare immediatamente nella categoria superiore.

L’avvio in Coppa Italia Serie C è stato positivo, grazie al successo interno per 1-0 contro il Casarano deciso dalla rete di Butic nel primo tempo. Anche in campionato la partenza aveva fatto ben sperare: all’esordio è arrivato un convincente 3-0 casalingo contro la Cavese. Nell’ultimo turno, però, è arrivata una brusca frenata, con il pesante 3-0 incassato sul campo del Barletta. Contro il Picerno servirà quindi una reazione immediata, anche per ritrovare certezze e continuità.

Qui Picerno

Il Picerno, al contrario, si presenta al San Nicola forte di un inizio di stagione praticamente perfetto. Dopo una scorsa annata trascorsa lontano dalla zona playoff e con la necessità di conquistare la salvezza senza particolari patemi nelle battute finali, la formazione lucana ha cambiato passo, conquistando tre successi consecutivi nelle prime gare ufficiali.

Il cammino è iniziato con il 2-1 rifilato al Barletta nel primo turno di Coppa Italia Serie C, prima delle due vittorie in campionato contro Savoia e Scafatese. Sei punti che hanno permesso al Picerno di portarsi in vetta alla classifica insieme a Potenza e Sorrento. Grande protagonista è stato Abreu, autore di una doppietta contro il Savoia e di un'altra rete nel successo esterno sulla Scafatese. I precedenti, tuttavia, sorridono nettamente al Bari: nelle ultime cinque sfide disputate in Serie C hanno sempre vinto i pugliesi. L’ultimo risultato positivo del Picerno risale invece allo 0-0 del maggio 2019, quando le due squadre militavano ancora in Serie D.

Coppa Italia Serie C (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Bari-Picerno, probabili formazioni

: Cerofolini; Mantovani, Elia, Cocetta; Tribuzzi, Mendicino, Grgic, Maggiore, Mane; Gomez, Esposito.

Picerno (3-4-1-2): Marcone; Gemignani, Bassoli, Bellodi; Del Fabro, Virgilio, Franco, Bianchi; Esposito; Abreu, Pugliese.

Le chiavi di Bari-Picerno

La sfida del San Nicola potrebbe decidersi soprattutto sulla capacità del Bari di imporre il proprio ritmo e reagire immediatamente alla pesante sconfitta contro il Barletta. I biancorossi avranno dalla loro il fattore campo e una rosa costruita con l’obiettivo di tornare rapidamente in Serie B, ma dovranno fare attenzione a non concedere spazi alle ripartenze di un Picerno che arriva all’appuntamento con il morale alle stelle dopo tre vittorie consecutive.

Molto dipenderà anche dall’approccio alla gara: un eventuale gol del Bari potrebbe indirizzare il match, costringendo i lucani a scoprirsi e lasciando maggiori spazi ai padroni di casa. Al contrario, se il Picerno riuscirà a mantenere il risultato in equilibrio a lungo, la pressione potrebbe aumentare sui biancorossi. In questo scenario, particolare attenzione andrà riservata ad Abreu, già protagonista con tre reti nelle prime uscite stagionali e principale riferimento offensivo della formazione ospite.

Bari-Picerno: data, orario e canali