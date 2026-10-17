Il Barletta ha bisogno di trasformare i pareggi in vittorie, il Picerno di fermare una serie di risultati che ha rapidamente complicato il suo cammino. Barletta-Picerno si gioca domenica 18 ottobre alle 17:30 e arriva in una fase della stagione nella quale entrambe hanno qualcosa da correggere, soprattutto quando devono difendere. I pugliesi hanno pareggiato cinque delle prime nove giornate e sono rimasti senza vittorie nelle ultime cinque. Il Picerno, nonostante i quattro punti in più in classifica, attraversa un momento ancora più difficile: quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, comprese le ultime due trasferte. GUARDA BARLETTA-PICERNO IN STREAMING SU BET365

La particolarità è che nessuna delle due ha avuto grandi difficoltà nel trovare la porta. Il Barletta ha già segnato 12 gol, il Picerno addirittura 17. È dall'altra parte del campo che cambiano le prospettive: entrambe hanno subito gol in otto giornate su nove. Al Puttilli, quindi, il risultato può dipendere soprattutto da chi riuscirà per primo a interrompere questa fragilità. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE BARLETTA-PICERNO IN STREAMING SU VINCITÙ.

Barletta, cinque pareggi e una vittoria: manca ancora il salto di qualità

Ilha costruito gran parte della propria classifica attraverso i pareggi., ai quali si aggiungono una vittoria e tre sconfitte. La squadra di Massimo Paci è quindi riuscita spesso a rimanere dentro le partite, ma molto meno frequentemente a trasformare situazioni di equilibrio in tre punti. Il problema principale non riguarda necessariamente la produzione offensiva. I pugliesi hanno già segnato 12 reti, una media superiore a un gol a partita, ma ne hanno incassate 15. Soltanto in una delle prime nove giornate il Barletta è riuscito a mantenere la porta inviolata.

Anche il rendimento casalingo recente evidenzia questa difficoltà. Nelle ultime tre gare interne sono arrivati due pareggi e una sconfitta, con sei gol complessivamente subiti. L'1-1 contro la Cavese ha almeno interrotto una serie di due sconfitte consecutive, ma contro il Picerno servirà maggiore continuità soprattutto nella gestione dei momenti senza pallone. Per Paci diventa quindi importante trovare un equilibrio che permetta alla squadra di mantenere la propria capacità di creare occasioni senza concedere altrettanto facilmente agli avversari.

Barletta-Picerno in TV e streaming: dove vedere la partita

. La partita è valida per la decima giornata del Girone C di Serie C 2026/27. Come previsto per il campionato di Serie C, l'incontro rientra nella programmazione, che detiene i diritti televisivi della competizione. La partita sarà quindi disponibile per gli abbonati attraverso la programmazione dedicata. Per quanto riguarda lo streaming, Barletta-Picerno potrà essere seguito attraverso, servizio riservato agli abbonati Sky, e sutramite il Pass Sport.

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Barletta-Picerno: data, orario, TV e streaming

Partita: Barletta-Picerno

Barletta-Picerno Competizione: Serie C 2026/27, Girone C

Serie C 2026/27, Girone C Giornata: 10ª

10ª Data: domenica 18 ottobre 2026

domenica 18 ottobre 2026 Orario: 17:30

17:30 Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Diretta streaming: Sky Go, NOW

Picerno, 17 gol fatti ma altrettanti subiti: il problema è l'equilibrio

La classifica delè migliore, ma il momento è persino più delicato. Gli ospiti hanno conquistato 12 punti attraverso quattro vittorie e cinque sconfitte e sono l'unica delle due squadre ain campionato. La sconfitta interna per 2-1 contro il Cosenza è stata la quarta nelle ultime cinque giornate. Anche lontano da casa il rendimento recente è peggiorato: il Picerno ha perso le ultime due trasferte, nelle quali ha complessivamente incassato sei reti.

I numeri offensivi, però, raccontano una squadra capace di creare problemi praticamente a chiunque. Diciassette gol realizzati in nove giornate rappresentano un bottino importante, superiore anche a quello del Barletta. Il problema è che le reti subite sono esattamente 17. Le partite del Picerno producono così una media vicina ai quattro gol complessivi. Una caratteristica che rende la squadra pericolosa quando riesce ad attaccare con continuità, ma estremamente vulnerabile quando la partita si allunga.

Barletta con Partipilo, il Picerno punta su Kanoute: le probabili formazioni

Massimo Paci dovrebbe affidarsi a un Barletta contra i principali riferimenti offensivi. In porta è indicato Figliola, mentre Vona, Bizzotto e Manetta rappresentano le principali soluzioni per il reparto arretrato. Coccia e Laringe possono garantire ampiezza, con Piarulli e Franco nella zona centrale del campo. Davanti attenzione soprattutto a Partipilo, uno degli uomini dai quali il Barletta può aspettarsi maggiore qualità negli ultimi metri. Con lui sono indicati, in un reparto chiamato a sfruttare le difficoltà difensive mostrate dal Picerno nelle ultime giornate.

Il Picerno dovrebbe invece ripartire da Marcone tra i pali, con Bassoli, Del Fabro, Bellodi e Gemignani nel reparto difensivo. Scravaglieri, Franco e Bianchi sono indicati a centrocampo. In avanti il giocatore da seguire è Kanoute, affiancato da Virgilio e Leo Abreu. Una soluzione offensiva con la quale il Picerno proverà a confermare la propria capacità realizzativa: nonostante il momento negativo, gli ospiti hanno già segnato 17 reti nelle prime nove giornate.

Barletta: Figliola; Vona, Bizzotto, Manetta, Coccia; Laringe, Piarulli, Franco; Mateus Castro, Ferrante, Partipilo. Allenatore: Massimo Paci.

Picerno: Marcone; Bassoli, Del Fabro, Bellodi, Gemignani; Scravaglieri, Franco, Bianchi; Virgilio, Kanoute, Leo Abreu. Allenatore: Ciro De Luca.