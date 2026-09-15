Al “Puttilli” il Barletta è chiamato a reagire dopo il passo falso rimediato contro il Casarano, mentre dall’altra parte la Salernitana arriva in Puglia con l’obiettivo di dare continuità ai segnali di crescita mostrati nell’ultima giornata contro il Potenza. VEDI BARLETTA-SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

I biancorossi sognano in grande, la vittoria col Bari docet. Di fronte, però, ci sarà una Salernitana che non può permettersi ulteriori passi falsi (una sola vittoria in quattro partite) se vuole mantenere vive le proprie ambizioni di vertice. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI BARLETTA-SALERNITANA. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Barletta-Salernitana in diretta TV e streaming

Barletta-Salernitana sarà trasmessa in diretta TV da Sky Sport, con il calcio d'inizio previsto per martedì 15 settembre alle ore 21:00. Per l'incontro del Cosimo Puttilli è indicato Sky Sport Max, Sky Sport 252 come canali dedicati alla diretta. La partita potrà essere seguita anche in streaming su NOW, consentendo agli abbonati di assistere all'incontro attraverso i dispositivi compatibili con il servizio. Prima del calcio d'inizio è comunque consigliabile verificare il palinsesto aggiornato e l'eventuale numerazione definitiva del canale.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Barletta-Salernitana tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Barletta-Salernitana

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Barletta-Salernitana tra le partite di martedì 15 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per cercarenel palinsesto live è necessario:

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Barletta-Salernitana: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà martedì 15 settembre 2026 allo stadio Cosimo Puttilli di Barletta. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in Italia su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su Sky Go e su NOW.

Partita: Barletta-Salernitana

Barletta-Salernitana Competizione: Serie C, Girone C

Serie C, Girone C Data: martedì 15 settembre 2026

martedì 15 settembre 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: Stadio Cosimo Puttilli di Barletta

Stadio Cosimo Puttilli di Barletta Diretta TV: Sky Sport Max, Sky Sport 252

Sky Sport Max, Sky Sport 252 Streaming: NOW, Sky Go

NOW, Sky Go Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Qui Barletta

Qui Salernitana

Probabili formazioni di Barletta-Salernitana

Nonostante sia una, ilsta dimostrando di poterci stare ampiamente nella terza lega professionistica del calcio italiano. La squadra di Massimonel turno precedente è stata battuta dal, in una gara condizionata da una direzione arbitrale discutibile, ma nelle prime tre giornate ha schiantato ilnel derby pugliese casalingo ed ha imposto il pari a, due squadre che lo scorso anno si sono qualificate ai. Ora al Puttilli arriva lae chissà che non arrivi una nuova impresa.La parola d'ordine, invece, è. Ilrifilato alnon può e non deve diventare un episodio isolato. La squadra di Serseè la favorita per la promozione diretta insieme a, ma come le due colleghe sta incontrando delle difficoltà: solo una vittoria su tre all'Arechi e il pari in trasferta col: Matosevic; Vona, Rossoni, Bizzotto, Coccia; Franco, Piarulli, Laringe, Partipilo; Da Silva, Ferrante.: Massimo Paci.

SALERNITANA (4-4-2): Galeotti; Llano Massa, Celiento, Pieraccini, Anastasio; Achik, Vitale, Tascone, Villa; La Gumina, D’Ursi. Allenatore: Serse Cosmi.