La Coppa d'Argentina entra nel vivo con la sfida tra Barracas Central-Huracán, valida per i sedicesimi di finale e in programma in gara unica nella notte tra martedì 2 giugno e mercoledì 3 giugno alle ore 02:10 italiane. Novanta minuti, o eventualmente supplementari e rigori, per conquistare il passaggio agli ottavi di finale della competizione.

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Il momento delle due squadre

Il

affronta questa sfida con l'obiettivo di proseguire il proprio cammino nella competizione e sfruttare l'importanza della gara secca per mettere in difficoltà un avversario di livello. In partite come queste la capacità di gestire la pressione può fare la differenza.

L'Huracán arriva all'appuntamento con ambizioni importanti e punta a confermare il proprio valore anche in coppa. La formazione ospite proverà a imporre il proprio ritmo sin dalle prime battute per evitare sorprese e conquistare la qualificazione.

Le probabili formazioni di Barracas Central-Huracán

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore immediatamente precedenti al calcio d'inizio. Vista la formula a eliminazione diretta, entrambe le squadre dovrebbero schierare gli uomini migliori a disposizione.

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