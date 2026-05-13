Basilea contro San Gallo non è mai una partita fredda come qualcuno immagina quando pensa alla Svizzera. No, no… queste sono gare che sanno di orgoglio, di città eleganti ma testarde, di tifosi che magari parlano piano ma dentro hanno il fuoco. Mercoledì 14 maggio 2026, alle ore 16:30, Basilea e San Gallo si ritroveranno al St. Jakob-Park in una sfida delicatissima per la corsa europea. Il Basilea arriva ferito dopo il pesante 3-0 subito dallo Young Boys e sente il bisogno di rialzarsi davanti al proprio pubblico. Dall’altra parte però ci sarà uno St. Gallen che continua a giocare un calcio vivo, intenso, moderno, con quella capacità di ripartire e colpire che negli ultimi mesi ha messo in difficoltà quasi tutti. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BASILEA-SAN GALLO CLICCA SU BET365.

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Dove vedere Basilea-San Gallo in diretta TV ed in streaming LIVE

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Il momento del Basilea

La squadra di Lichtsteiner vive una stagione fatta di alti e bassi continui. I rossoblù hanno qualità offensive importanti, ma continuano a concedere troppo dietro, e questa fragilità sta pesando enormemente nella corsa alle competizioni europee. In casa però il Basilea resta una squadra capace di accendersi improvvisamente, soprattutto quando riesce a trovare ritmo e fiducia nei primi minuti. Molto dipenderà dalla capacità di non lasciare campo aperto alle transizioni del San Gallo.

Il momento del San Gallo

Il San Gallo arriva invece con sensazioni decisamente migliori. La vittoria contro il Lugano ha confermato una squadra organizzata, intensa e molto pericolosa soprattutto quando riesce a verticalizzare rapidamente. Gli ospiti sembrano avere maggiore equilibrio collettivo rispetto al Basilea e nelle ultime settimane hanno mostrato anche una continuità mentale importante. La lunga serie positiva costruita nel finale di stagione racconta una squadra che ormai crede davvero nelle proprie possibilità europee.

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