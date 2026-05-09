Dove vedere Brescia-Sassari in diretta TV e streaming gratis

La sfida di domani, 10 maggio, tra Brescia e Sassari si presenta come il testacoda della LBA. La squadra lombarda conta ben quaranta punti in classifica ed occupa il secondo posto, mentre Sassari arriva ultima con ben cinque sconfitte nelle ultime cinque partite. Per scoprire come seguire la partita in diretta tv, che inizierà alle 17:00, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI BRESCIA-SASSARI SU BET365

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Il momento delle due squadre

In 27 partite giocate il Brescia ha collezionato 40 punti,: un ritmo impressionante con ben venti vittorie guadagnate e soltanto sette sconfitte subite. La Virtus Bologna, per esempio, al primo posto, ne ha rimediate cinque. Nelle ultime prestazioni, però, il Brescia ha evidenziato un calo fisiologico ed infatti ha perso le ultime due partite, nonostante partisse da favorita. Contro Treviso e Tortona, la squadra lombarda non ha rimediato punti e l'ultima volta che ha collezionato due punti è stata contro Trieste, per il risultato di 86-82.

Situazione diametralmente opposta per Sassari, che ha 14 punti in classifica ed è all'ultimo posto. La squadra sarda non è riuscita ad essere competitiva quest'anno, tant'è che il suo storico è inverso a quello dei suoi prossimi avversari. Sole sette vittorie, ben 20 sconfitte, tra cui cinque rimediate consecutivamente nell'ultimo mese. Contro Venezia il parziale finale è di -20, mentre l'ultima contro la Virtus Bologna è stata più equilibrata, almeno sotto il punto di vista del risultato finale. Il pallino del gioco, infatti, è sempre stato nelle mani della capolista.

I probabili quintetti di Brescia-Sassari

Ci si aspetta una partita intensa e fisica, con entrambe le squadre pronte ad affidarsi ai propri uomini più rappresentativi per indirizzare il match.

Brescia: Rivers, Ndour, Bilan, Della Valle, Ivanovic.

Sassari: Mezzanotte, Marshall, Mcglynn, Bule, Beliauskas.

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