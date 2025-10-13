Focus sul gruppo D di Champions League di basket: dopo aver analizzato Trapani-Tofas ci concentriamo sull'altro incontro del girone, quello fra gli spagnoli del Tenerife e gli israeliani del Bnei Herzliya in programma al Santiago Martin il 14 ottobre con palla a due alle ore 21.
Basket Champions League, Tenerife-Bnei Herzliya: diretta tv e streaming LIVE
Analisi pre match di Tenerife-Bnei Herzliya—
Ottimo inizio di stagione per Tenerife. La squadra della Canarie dop aver dato filo da torcere in Supercoppa al Real Madrid perdendo solo di 1 punto hanno infilato 3 successi di fila tra campionato e Champions League contro Manresa, Trapani e Andorra. Nella trasferta siciliana nel 84-78 la voce grossa l'ha fatta il canadese Doornekamp con 13 punti e 3 rimbalzi. Sull'isola arrivano gli israeliani del Bnei che invece hanno negli ultimi 10 giorni hanno dovuto digerire l'uscita dalla coppa di lega ai quarti contro l'Hapoel Jerusalem e la sconfitta nella prima giornata di Champions 90-86 in Turchia contro il Tofas. Le due formazioni si sono già affrontate nel 2022 con entrambi i match andata a favore degli spagnoli.
I probabili quintetti base di Tenerife-Bnei Herzliya—
TENERIFE - Shermadini, Giedraitis, Abromaitis, Huertas, Fitipaldo. All. Vidorreta.
BNEI HERZLIYA - Onuaku, Stewart, Carter, Lugashi, Lutaty. All. Orland.
