I lituani sono partiti alla grande in questa Eurolega con due vittorie su due e arrivano in Baviera con grandi ambizioni dopo che lo scorso anno contro i tedeschi persero sia nel girone di andata che in quello di ritorno.

Redazione Derby Derby Derby 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 08:39)

Terza giornata di Eurolega che fra gli altri match prevede un interessante Milano-Monaco al Forum, match che abbiamo già esaminato in un precedente articolo. In questo invece ti offriremo la preview di Bayern Monaco-Zalgiris Kaunas, gara in programma al BMW Park venerdì 10 ottobre alle ore 20,30. Con Bet365 puoi seguire Bayern-Zalgiris GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

La diretta di Bayern-Zalgiris sarà visibile in diretta tv su SkySport e diretta streaming su NOW e Bet365.

Bayern-Zalgiris, come stanno le due squadre? — I bavaresi hanno aperto la loro stagione in Eurolega con una sconfitta 87-79 nella trasferta greca di Atene contro il Panathinaikos e una vittoria interna contro i serbi della Stella Rossa 97-88 dove con un Obst scatenato capace di realizzare 31 punti. Contando anche il finale di scorsa astagione i biancorossi hanno un filotto aperto in casa fra campionato e coppe di 4 W di fila. A provare a interrompere questo trend saranno i lituani dello Zalgiris partiti forte con 2 vittorie su 2 contro avversarie di livello come Monaco e i campioni in carica del Fenerbahce dove ha brillato Goss con 20 punti infilando così il sesto successo consecutivo in gare ufficiali in questo inizio di 2025/2026. Nei due scontri diretti della scorsa Eurolega due vittorie dei teutonici.

I probabili quintetti base di Bayern-Zalgiris — BAYERN MONACO - Mike, Lucic, Kratzer, Jovic, Mayes. All. Herbert.

ZALGIRIS - Brazdeikis, Sleva, Birutis, Goss, Francisco. All. Masiulis,