Dove vedere Trento-Olimpia Milano in diretta TV e streaming gratis

La penultima fase della stagione regolare di basket propone una sfida dal peso specifico enorme tra Dolomiti Energia Trento ed EA7 Olimpia Milano. Il match si giocherà domenica 10 maggio alle ore 17:00 alla BTS Arena e mette in palio punti fondamentali per la corsa playoff e per il piazzamento finale in classifica. Quella che poteva sembrare una semplice gara di fine stagione si è trasformata in un appuntamento decisivo, soprattutto per Trento, che vuole continuare a inseguire il sogno postseason davanti al proprio pubblico. L’atmosfera si preannuncia caldissima, con il palazzetto pronto a spingere i bianconeri in una delle partite più importanti dell’anno. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI TRENTO-OLIMPIA MILANO SU BET365

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Il momento delle due squadre

Trento arriva alla sfida galvanizzata dal successo conquistato sul parquet di Udine, una vittoria che ha restituito entusiasmo e fiducia a tutto l’ambiente. La squadra trentina ha dimostrato carattere in un momento delicato della stagione e vuole sfruttare il fattore campo per compiere un’altra impresa contro una delle corazzate del campionato. L’obiettivo è chiaro: restare agganciati alla corsa playoff e provare a chiudere la regular season nel miglior modo possibile. Servirà però una prestazione perfetta sia dal punto di vista offensivo che difensivo.

Milano, dal canto suo, si presenta in un momento eccellente. I biancorossi hanno ritrovato continuità e risultati, arrivando alla sfida forti di una lunga serie positiva che ha rilanciato le ambizioni della squadra in ottica playoff. La formazione di coach Poeta vuole continuare a vincere per migliorare ulteriormente il proprio piazzamento e mettere pressione alle squadre che la precedono in classifica. Esperienza, profondità del roster e qualità individuali rendono l’Olimpia una delle squadre più temibili del campionato in questa fase della stagione.

I probabili quintetti di Trento-Olimpia Milano

Ci si aspetta una partita intensa e fisica, con entrambe le squadre pronte ad affidarsi ai propri uomini più rappresentativi per indirizzare il match.

Dolomiti Energia Trento: Jogela, Jakimovski, Mawugbe, Hassan, Steward.

Olimpia Milano: LeDay, Shields, Nebo, Ellis, Brooks.

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