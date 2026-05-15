La Bundesliga propone la sfida tra Bayer Leverkusen-Amburgo, in programma sabato 16 maggio alle ore 15:30. I padroni di casa sono sesti in classifica e vogliono chiudere la stagione in zona Europa, mentre l’Amburgo, dodicesimo, cerca punti per consolidare una posizione tranquilla a metà classifica. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO TEDESCO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

PER GUARDARE IL CALCIO E GLI ALTRI SPORT PUOI ANCHE CLICCARE QUI PER SFRUTTARE I VANTAGGI DI VINCITU

Dove vedere Bayer Leverkusen-Amburgo in diretta TV e streaming LIVE

La partita è disponibile in diretta streaming su

. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale durante l’incontro.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Live Streaming

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di VINCITU

Tutto il calcio in streaming

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a BET365

Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

Cercare Bayer Leverkusen-Amburgo nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Kasper Hjulmand, si presenta con un 3-4-3 offensivo e tecnico. Schick sarà il riferimento centrale dell’attacco, supportato da Poku e Tillmann, con Grimaldo e Hofmann fondamentali sulle corsie.

L’Amburgo, guidato da Merlin Polzin, risponde con lo stesso sistema di gioco e punta su intensità e velocità. Konigsdorffer e Philippe guideranno l’attacco, con Dompé e Vieira pronti a creare pericoli sugli esterni.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Amburgo

Ci si attende una gara con ritmi alti e tanta qualità offensiva da parte del Leverkusen, favorito per tecnica e profondità di rosa. L’Amburgo proverà a reggere l’urto e colpire in ripartenza.

Bayer Leverkusen (3-4-3): Flekken, Andrich, Badé, Tapsoba, Hofmann, Maza, Garcia, Grimaldo, Tillmann, Poku, Schick. Allenatore: Kasper Hjulmand

Amburgo (3-4-3): Fernandes, Torunarigha, Vuskovic, Capaldo, Muheim, Remberg, Vieira, Gocholeishvili, Dompé, Konigsdorffer, Philippe. Allenatore: Merlin Polzin

CLICCA QUI PER GUARDARE LA BUNDESLIGA IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365

OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU