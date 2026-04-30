Bayern-Heidenheim: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Bet365
Bayern Monaco campione di Germania! Parte la festa all'Allianz Arena
All'Allianz Arena il Bayern ospita l'Heidenheim, nel Match valido per il trentaduesimo turno di Bundesliga. Bavaresi già campioni di Germania, ospiti che, dopo settimane di difficoltà, è tornato improvvisamente a credere nella salvezza, riaprendo uno scenario che fino a poco tempo fa sembrava compromesso.Guarda ora Bayern-Heidenheim GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui Bayern MonacoIl Bayern arriva da una spettacolare rimonta contro il Mainz, vinta 3-4, ennesima dimostrazione della capacità della squadra di Kompany di restare sempre dentro la partita e ribaltare anche situazioni complicate. Tra l’altro, le energie sono già proiettate anche alla Champions League, dopo il pirotecnico 5-4 dell’andata contro il PSG, una sfida che ha evidenziato tanto la forza offensiva quanto la tenuta mentale del gruppo.
Qui HeidenheimL’Heidenheim, invece, si presenta dopo un successo pesantissimo contro il St. Pauli, una vittoria che ha rimesso in moto una corsa salvezza che sembrava ormai chiusa. In evidenza anche Budu Zivzivadze, protagonista con tre gol nelle ultime tre partite, diventato riferimento offensivo fondamentale in questa fase decisiva della stagione.
Bayern-Heidenheim, probabili formazioniBayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Kim, Ito, Davies; Goretzka, Kimmich; Olise, Sapoko Ndiaye, Díaz; Jackson.
Heidenheim (4-3-3): Ramaj; Busch, Mainka, Föhrenbach, Behrens; Schöppner, Dorsch, Beck; Pieringer, Zivzivadze, Dinkci.
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