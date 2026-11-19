La prima notizia arriva dalla panchina: Vincent Kompany torna a guidare il Bayern a bordo campo. Bayern Monaco-Colonia, in programma venerdì 20 novembre 2026 alle 20:30 all’Allianz Arena, apre la decima giornata di Bundesliga dopo la sosta per le nazionali. GUARDA BAYERN MONACO-COLONIA IN STREAMING SU BET365.

Il tecnico belga ritrova una squadra in testa alla classifica, ma con un’infermeria che continua a condizionare le scelte. Il Colonia arriva invece a Monaco dal quindicesimo posto, con nove punti e la necessità di dare maggiore continuità al proprio campionato. Un divario evidente, che gli ospiti proveranno a ridurre attraverso organizzazione difensiva e attacchi rapidi negli spazi. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE BAYERN MONACO-COLONIA IN STREAMING SU VINCITÙ.

Bayern Monaco-Colonia in TV: il canale della diretta

, al numerodella piattaforma satellitare. Il collegamento per la partita è previsto alle, in coincidenza con il calcio d’inizio. La trasmissione seguirà integralmente l’anticipo dell’Allianz Arena. Per accedere alla visione televisiva sarà necessario un abbonamento che comprenda il canale sportivo. L’appuntamento apre il programma del fine settimana tedesco: per il Bayern è l’occasione di ripartire davanti al proprio pubblico, mentre il Colonia affronta subito una delle trasferte più impegnative del calendario.

La partita sarà disponibile anche su NOW, con il Pass Sport, e tramite Sky Go per gli abbonati Sky abilitati. Su NOW si potrà accedere alla diretta attraverso l’app sui dispositivi compatibili, comprese le smart TV supportate, oppure da computer. Sky Go permetterà di seguire l’incontro su smartphone, tablet e PC, secondo i contenuti inclusi nel proprio abbonamento. Entrambe le opzioni offriranno la copertura completa della partita: sarà quindi possibile seguire tutti i novanta minuti anche senza utilizzare il decoder.

Per aprire la diretta:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Bundesliga cercare Bayern Monaco-Colonia tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Orario e informazioni essenziali di Bayern Monaco-Colonia

Partita: Bayern Monaco-Colonia.

Bayern Monaco-Colonia. Competizione: Bundesliga 2026/27, decima giornata.

Bundesliga 2026/27, decima giornata. Data: venerdì 20 novembre 2026.

venerdì 20 novembre 2026. Calcio d’inizio: ore 20:30 italiane.

ore 20:30 italiane. Stadio: Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Allianz Arena di Monaco di Baviera. Diretta TV: Sky Sport Arena, canale 204.

Sky Sport Arena, canale 204. Streaming: NOW e Sky Go.

NOW e Sky Go. Copertura: diretta integrale dell’incontro.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 31 OTTOBRE: Lennart Karl del Bayern Monaco reagisce durante la partita della Bundesliga 2026/27 tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund all’Allianz Arena, il 31 ottobre 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Il momento del Bayern Monaco

Il momento del Colonia

Olise tra le linee, El Mala negli spazi

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Colonia

Ilriprende il campionato dopo i successi contro, con l’obiettivo di conservare il controllo della vetta. Il ritorno di Kompany restituisce alla squadra il proprio allenatore dopo l’assenza per motivi di salute. La pausa internazionale ha però aggiunto un problema:si è fermato con il Canada e non sarà disponibile. Restano inoltre da gestire le assenze di, mentre le condizioni dirichiedono attenzione prima di definirne l’impiego. In questo contesto, il contributo diacquista ancora più peso. Il francese può creare occasioni ricevendo tra le linee e accentrandosi, mentre l’inglese offre sia presenza in area sia un riferimento per collegare la manovra. Il Bayern dovrà trovare fluidità anche con interpreti diversi da quelli inizialmente previsti.Un solo successo nelle ultime cinque giornate ha lasciato ilvicino alla zona più delicata della classifica. La squadra dideve migliorare soprattutto nella continuità: a Monaco servirà limitare gli errori senza rinunciare completamente a costruire occasioni. Le notizie sulle disponibilità correggono parte del quadro iniziale., così come Hübers, Van den Berg, Rondic e Skhiri., invece, è recuperato e potrà essere convocato, anche se la presenza dal primo minuto rimane da valutare. Ilavrà bisogno delle accelerazioni diper uscire dalla pressione. Se ogni recupero si trasformerà immediatamente in un nuovo possesso bavarese, difendere l’area per tutta la partita diventerà particolarmente difficile.potrebbe abbassarsi per attirare un difensore e aprire spazio agli inserimenti di. Persarà importante schermare quei passaggi, evitando chedebbano uscire continuamente dalla linea. Ilpotrebbe invece cercarealle spalle di, sfruttando gli appoggi die la velocità di. Le coperture disaranno decisive per impedire agli ospiti di attaccare i centrali bavaresi in campo aperto.Nell’ipotesi aggiornata prevedeal centro della difesa. Kimmich e Pavlovic dovrebbero guidare il centrocampo; Karl, Olise e Brown sono le opzioni alle spalle di Kane.

Il Colonia potrebbe rispondere con un 3-5-2, affidando a Bülter ed El Mala il reparto avanzato. Sebulonsen e Sosa occuperebbero le fasce. Si tratta di proiezioni prepartita, da confermare con gli schieramenti ufficiali.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Karl, Olise, Brown; Kane. Allenatore: Kompany.

COLONIA (3-5-2): Schwäbe; Schmied, Simpson-Pusey, Krauss; Sebulonsen, Maina, Okon-Engstler, Johannesson, Sosa; Bülter, El Mala. Allenatore: Wagner.