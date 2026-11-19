Il campionato tedesco riprende con Bayern Monaco-Colonia: i bavaresi devono gestire diverse assenze
La prima notizia arriva dalla panchina: Vincent Kompany torna a guidare il Bayern a bordo campo. Bayern Monaco-Colonia, in programma venerdì 20 novembre 2026 alle 20:30 all’Allianz Arena, apre la decima giornata di Bundesliga dopo la sosta per le nazionali. GUARDA BAYERN MONACO-COLONIA IN STREAMING SU BET365.
Il tecnico belga ritrova una squadra in testa alla classifica, ma con un’infermeria che continua a condizionare le scelte. Il Colonia arriva invece a Monaco dal quindicesimo posto, con nove punti e la necessità di dare maggiore continuità al proprio campionato. Un divario evidente, che gli ospiti proveranno a ridurre attraverso organizzazione difensiva e attacchi rapidi negli spazi. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE BAYERN MONACO-COLONIA IN STREAMING SU VINCITÙ.
Bayern Monaco-Colonia in TV: il canale della direttaBayern Monaco-Colonia sarà trasmessa su Sky Sport Arena, al numero 204 della piattaforma satellitare. Il collegamento per la partita è previsto alle 20:30, in coincidenza con il calcio d’inizio. La trasmissione seguirà integralmente l’anticipo dell’Allianz Arena. Per accedere alla visione televisiva sarà necessario un abbonamento che comprenda il canale sportivo. L’appuntamento apre il programma del fine settimana tedesco: per il Bayern è l’occasione di ripartire davanti al proprio pubblico, mentre il Colonia affronta subito una delle trasferte più impegnative del calendario.
La partita sarà disponibile anche su NOW, con il Pass Sport, e tramite Sky Go per gli abbonati Sky abilitati. Su NOW si potrà accedere alla diretta attraverso l’app sui dispositivi compatibili, comprese le smart TV supportate, oppure da computer. Sky Go permetterà di seguire l’incontro su smartphone, tablet e PC, secondo i contenuti inclusi nel proprio abbonamento. Entrambe le opzioni offriranno la copertura completa della partita: sarà quindi possibile seguire tutti i novanta minuti anche senza utilizzare il decoder.
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Orario e informazioni essenziali di Bayern Monaco-Colonia
- Partita: Bayern Monaco-Colonia.
- Competizione: Bundesliga 2026/27, decima giornata.
- Data: venerdì 20 novembre 2026.
- Calcio d’inizio: ore 20:30 italiane.
- Stadio: Allianz Arena di Monaco di Baviera.
- Diretta TV: Sky Sport Arena, canale 204.
- Streaming: NOW e Sky Go.
- Copertura: diretta integrale dell’incontro.
Il momento del Bayern MonacoIl Bayern riprende il campionato dopo i successi contro Atlético Madrid e Mainz, con l’obiettivo di conservare il controllo della vetta. Il ritorno di Kompany restituisce alla squadra il proprio allenatore dopo l’assenza per motivi di salute. La pausa internazionale ha però aggiunto un problema: Alphonso Davies si è fermato con il Canada e non sarà disponibile. Restano inoltre da gestire le assenze di Gnabry e Saibari, mentre le condizioni di Musiala richiedono attenzione prima di definirne l’impiego. In questo contesto, il contributo di Olise e Kane acquista ancora più peso. Il francese può creare occasioni ricevendo tra le linee e accentrandosi, mentre l’inglese offre sia presenza in area sia un riferimento per collegare la manovra. Il Bayern dovrà trovare fluidità anche con interpreti diversi da quelli inizialmente previsti.
Il momento del ColoniaUn solo successo nelle ultime cinque giornate ha lasciato il Colonia vicino alla zona più delicata della classifica. La squadra di René Wagner deve migliorare soprattutto nella continuità: a Monaco servirà limitare gli errori senza rinunciare completamente a costruire occasioni. Le notizie sulle disponibilità correggono parte del quadro iniziale. Dallinga resta indisponibile, così come Hübers, Van den Berg, Rondic e Skhiri. Ragnar Ache, invece, è recuperato e potrà essere convocato, anche se la presenza dal primo minuto rimane da valutare. Il Colonia avrà bisogno delle accelerazioni di Maina e Said El Mala per uscire dalla pressione. Se ogni recupero si trasformerà immediatamente in un nuovo possesso bavarese, difendere l’area per tutta la partita diventerà particolarmente difficile.
Olise tra le linee, El Mala negli spaziKane potrebbe abbassarsi per attirare un difensore e aprire spazio agli inserimenti di Olise e Karl. Per Okon-Engstler e Johannesson sarà importante schermare quei passaggi, evitando che Schmied e Simpson-Pusey debbano uscire continuamente dalla linea. Il Colonia potrebbe invece cercare El Mala alle spalle di Laimer, sfruttando gli appoggi di Bülter e la velocità di Maina. Le coperture di Kimmich e Pavlovic saranno decisive per impedire agli ospiti di attaccare i centrali bavaresi in campo aperto.
Le probabili formazioni di Bayern Monaco-ColoniaNel Bayern l’ipotesi aggiornata prevede Urbig in porta e Upamecano con Tah al centro della difesa. Kimmich e Pavlovic dovrebbero guidare il centrocampo; Karl, Olise e Brown sono le opzioni alle spalle di Kane.
Il Colonia potrebbe rispondere con un 3-5-2, affidando a Bülter ed El Mala il reparto avanzato. Sebulonsen e Sosa occuperebbero le fasce. Si tratta di proiezioni prepartita, da confermare con gli schieramenti ufficiali.
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Karl, Olise, Brown; Kane. Allenatore: Kompany.
COLONIA (3-5-2): Schwäbe; Schmied, Simpson-Pusey, Krauss; Sebulonsen, Maina, Okon-Engstler, Johannesson, Sosa; Bülter, El Mala. Allenatore: Wagner.
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