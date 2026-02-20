Dove vedere Bayern Monaco-Eintracht in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Bayern Monaco-Eintracht: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 15:32)

Sabato 21 febbraio il Bayern Monaco torna in campo davanti al proprio pubblico. All’Allianz Arena arriva l’Eintracht Francoforte per una sfida che può dire molto nella corsa al titolo. Il calcio d’inizio è fissato alle 15:30, in uno degli appuntamenti più attesi del weekend di Bundesliga.

La squadra allenata da Vincent Kompany vuole difendere la vetta della classifica e consolidare il vantaggio sulle dirette inseguitrici, in una fase della stagione in cui ogni punto può risultare decisivo.

Il momento delle due squadre — Il Bayern Monaco mantiene un margine importante sul Borussia Dortmund, attualmente secondo a -6. Tuttavia, nelle ultime settimane i bavaresi hanno leggermente rallentato la propria corsa, permettendo ai rivali di riavvicinarsi. Nelle ultime cinque giornate sono arrivate tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, un rendimento positivo ma meno dominante rispetto alla prima parte di stagione.

L’Eintracht Francoforte, dal canto suo, vive un momento simile, caratterizzato da risultati altalenanti. La squadra ha mostrato buone qualità offensive ma anche qualche fragilità difensiva, fattori che hanno inciso sulla continuità. Nonostante ciò, il Francoforte resta un avversario insidioso, capace di colpire in ripartenza e di mettere in difficoltà anche le big del campionato. Sulla carta, però, il Bayern parte con il favore dei pronostici grazie alla maggiore qualità della rosa e al fattore campo, che all’Allianz Arena rappresenta spesso un’arma in più.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Eintracht — I padroni di casa si preparano alla sfida con un 4-2-3-1, con Kane riferimento offensivo immancabile per la corazzata tedesca di Kompany. Gli ospiti rispondo con una difesa a tre ed un folto centrocampo, con Bahoya unica punta coadiuvato da Amaimouni-Echghouyab e Brown.

FC Bayern München (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Tah, Upamecano, Davies; Kimmich (c), Goretzka; Olise, Gnabry, Díaz; Kane

Eintracht Frankfurt (3-4-2-1): Santos; Collins, Koch (c), Amenda; Dōan, Højlund, Götze, Larsson, Brown; Amaimouni-Echghouyab, Bahoya