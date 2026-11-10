BC Roma-Ratiopharm Ulm apre tre gare consecutive in casa per i giallorossi
Una vittoria per raggiungere i tedeschi e riavvicinarsi alla zona playoff. BC Roma-Ratiopharm Ulm si gioca mercoledì 11 novembre 2026 alle 20:00, al Palazzetto dello Sport di viale Tiziano, per la settima giornata del girone D di EuroCup. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
La squadra di Alessandro Magro ha vinto due delle prime sei gare europee, entrambe in casa, contro Lietkabelis e Balkan Botevgrad. L’Ulm si presenta a Roma con un bilancio di tre successi e tre sconfitte. Le due squadre si sono già affrontate in precampionato, quando i giallorossi hanno vinto 104-99 in Germania. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
Dove vedere BC Roma-Ratiopharm Ulm in TV e streamingBC Roma-Ratiopharm Ulm sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena, al canale 204. La palla a due è fissata alle 20:00 di mercoledì 11 novembre, con la telecronaca di Sandro Pugliese dal Palazzetto dello Sport di viale Tiziano. Chi preferisce lo streaming può seguire la partita su NOW con il Pass Sport attivo. L’incontro sarà disponibile nella programmazione sportiva della piattaforma e si potrà guardare anche sul televisore tramite l’app NOW, se il dispositivo è compatibile. Per gli abbonati Sky che hanno Sky Sport Arena incluso nella propria offerta, la diretta sarà disponibile anche su Sky Go. Basterà accedere con il proprio Sky iD e selezionare il canale per seguire l’incontro da computer, smartphone o tablet.
Roma segna, ma deve ritrovare soliditàA Salonicco la BC Roma è rimasta in partita fino all’ultimo possesso. Il PAOK ha vinto 113-111, con Kelly Olynyk che ha avuto sulla sirena il tiro del possibile sorpasso. A Trieste è arrivato un altro stop, 116-100, nonostante i 21 punti e 8 assist di Nico Mannion e altri quattro giallorossi in doppia cifra.
Magro ha indicato nei rimbalzi e nei palloni vaganti due aspetti da migliorare dopo la prova di Trieste. In EuroCup, però, il rendimento difensivo cambia sensibilmente tra casa e trasferta. Nelle tre partite al PalaTiziano Roma ha concesso 81,3 punti di media, contro i 92,7 del bilancio complessivo. La gara con l’Ulm apre un blocco di tre impegni interni, che proseguirà con Verona in campionato e Bahçeşehir in coppa.
Ulm, due sconfitte prima della trasferta italianaLa formazione di Ty Harrelson ha perso 82-96 contro il Bahçeşehir nell’ultimo turno di EuroCup. Dopo un primo quarto alla pari, i tedeschi hanno subito 35 punti nel secondo periodo. Hanno ridotto il divario nella ripresa, ma la rimonta si è fermata nell’ultimo quarto. Nel fine settimana è arrivata anche la sconfitta per 97-87 sul campo del Rostock in Bundesliga.
Il Bahçeşehir ha trovato spazio vicino a canestro, un aspetto da tenere d’occhio anche al PalaTiziano. Se Mannion riuscirà a entrare in area dopo il blocco, Roma potrà costringere la difesa a stringersi e aprire linee di passaggio verso gli angoli. Dall’altra parte, chiudere i possessi con il rimbalzo sarà importante per evitare che l’Ulm abbia più di un tiro nella stessa azione.
I possibili quintetti di BC Roma-Ratiopharm UlmAlessandro Magro potrebbe partire con Mannion in regia, Stevenson e Watson sul perimetro, Strautins da ala e Olynyk da centro. Le condizioni di Watson, assente a Trieste per influenza, e di Olynyk, che in campionato ha giocato con un problema fisico, incidono sulla proiezione. Gérald Ayayi e Marko Simonović sono due alternative per il quintetto.
Per l’Ulm una possibilità è confermare i cinque partiti contro il Bahçeşehir, con Heckel e Watson-Boye sul perimetro, Rataj e Traoré da ali e Faye da centro. Jaylen Sims, autore di 17 punti dalla panchina nell’ultima gara europea, offre a Harrelson un’altra opzione tra gli esterni.
BC ROMA — Nico Mannion, Erik Stevenson, Paul Watson, Arturs Strautins, Kelly Olynyk. Allenatore: Alessandro Magro.
RATIOPHARM ULM — Marvin Heckel, Ibrahim Watson-Boye, Michael Rataj, Armel Traoré, Mouhamed Faye. Allenatore: Ty Harrelson.
Orario e informazioni essenziali di BC Roma-Ratiopharm Ulm
- Partita: BC Roma-Ratiopharm Ulm.
- Competizione: BKT EuroCup, girone D, settima giornata.
- Data: mercoledì 11 novembre 2026.
- Palla a due: ore 20:00.
- Palazzetto: Palazzetto dello Sport di viale Tiziano, Roma.
- Diretta TV: Sky Sport Arena, canale 204.
- Streaming: NOW e Sky Go.
- Telecronaca: Sandro Pugliese.
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