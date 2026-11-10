Una vittoria per raggiungere i tedeschi e riavvicinarsi alla zona playoff. BC Roma-Ratiopharm Ulm si gioca mercoledì 11 novembre 2026 alle 20:00, al Palazzetto dello Sport di viale Tiziano, per la settima giornata del girone D di EuroCup. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La squadra di Alessandro Magro ha vinto due delle prime sei gare europee, entrambe in casa, contro Lietkabelis e Balkan Botevgrad. L’Ulm si presenta a Roma con un bilancio di tre successi e tre sconfitte. Le due squadre si sono già affrontate in precampionato, quando i giallorossi hanno vinto 104-99 in Germania. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Dove vedere BC Roma-Ratiopharm Ulm in TV e streaming

Roma segna, ma deve ritrovare solidità

La palla a due è fissata alle, con la telecronaca didal Palazzetto dello Sport di viale Tiziano. Chi preferisce lo streaming può seguire la partita sucon ilattivo. L’incontro sarà disponibile nella programmazione sportiva della piattaforma e si potrà guardare anche sul televisore tramite l’app NOW, se il dispositivo è compatibile. Per gli abbonati Sky che hannoincluso nella propria offerta, la diretta sarà disponibile anche su. Basterà accedere con il proprio Sky iD e selezionare il canale per seguire l’incontro da computer, smartphone o tablet.A Salonicco laè rimasta in partita fino all’ultimo possesso. Il, con Kelly Olynyk che ha avuto sulla sirena il tiro del possibile sorpasso. A Trieste è arrivato un altro stop,, nonostante ie altri quattro giallorossi in doppia cifra.

Magro ha indicato nei rimbalzi e nei palloni vaganti due aspetti da migliorare dopo la prova di Trieste. In EuroCup, però, il rendimento difensivo cambia sensibilmente tra casa e trasferta. Nelle tre partite al PalaTiziano Roma ha concesso 81,3 punti di media, contro i 92,7 del bilancio complessivo. La gara con l’Ulm apre un blocco di tre impegni interni, che proseguirà con Verona in campionato e Bahçeşehir in coppa.

Ulm, due sconfitte prima della trasferta italiana

La formazione diha personell’ultimo turno di EuroCup. Dopo un primo quarto alla pari, i tedeschi hanno subito 35 punti nel secondo periodo. Hanno ridotto il divario nella ripresa, ma la rimonta si è fermata nell’ultimo quarto. Nel fine settimana è arrivata anche la sconfitta perin Bundesliga.

Il Bahçeşehir ha trovato spazio vicino a canestro, un aspetto da tenere d’occhio anche al PalaTiziano. Se Mannion riuscirà a entrare in area dopo il blocco, Roma potrà costringere la difesa a stringersi e aprire linee di passaggio verso gli angoli. Dall’altra parte, chiudere i possessi con il rimbalzo sarà importante per evitare che l’Ulm abbia più di un tiro nella stessa azione.

I possibili quintetti di BC Roma-Ratiopharm Ulm

potrebbe partire con Mannion in regia, Stevenson e Watson sul perimetro, Strautins da ala e Olynyk da centro. Le condizioni di, assente a Trieste per influenza, e di, che in campionato ha giocato con un problema fisico, incidono sulla proiezione.sono due alternative per il quintetto.

Per l’Ulm una possibilità è confermare i cinque partiti contro il Bahçeşehir, con Heckel e Watson-Boye sul perimetro, Rataj e Traoré da ali e Faye da centro. Jaylen Sims, autore di 17 punti dalla panchina nell’ultima gara europea, offre a Harrelson un’altra opzione tra gli esterni.

BC ROMA — Nico Mannion, Erik Stevenson, Paul Watson, Arturs Strautins, Kelly Olynyk. Allenatore: Alessandro Magro.

RATIOPHARM ULM — Marvin Heckel, Ibrahim Watson-Boye, Michael Rataj, Armel Traoré, Mouhamed Faye. Allenatore: Ty Harrelson.

Orario e informazioni essenziali di BC Roma-Ratiopharm Ulm