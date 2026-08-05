Lo streaming gratis della gara Beitar-Austria Vienna: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365
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La Conference League 2026/27 entra nel vivo con il terzo turno preliminare, che propone la sfida d’andata tra Beitar-Austria Vienna, in programma giovedì 6 agosto alle ore 19:30. Le due squadre si affrontano nel primo dei due match che determineranno quale formazione accederà al turno successivo della competizione europea.
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Il Beitar vuole sfruttare il fattore campoIl Beitar Gerusalemme affronta la gara d’andata davanti ai propri tifosi con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo in vista del ritorno. La formazione israeliana punta a proseguire il proprio cammino europeo e sa quanto sia importante costruire un vantaggio nella prima sfida del doppio confronto.
Davanti al proprio pubblico, il Beitar proverà a imporre intensità e aggressività, cercando di mettere in difficoltà una squadra esperta come l’Austria Vienna.
L’Austria Vienna cerca un risultato prezioso in trasfertaL’Austria Vienna arriva all’appuntamento europeo con l’obiettivo di uscire dalla trasferta con un risultato utile. La formazione austriaca può contare su maggiore esperienza internazionale e vuole gestire con attenzione una sfida fondamentale per il percorso in Conference League.
Gli ospiti proveranno a mantenere equilibrio e compattezza, cercando di limitare le iniziative offensive del Beitar e sfruttare le proprie qualità nelle ripartenze.
Il momento della sfidaLa gara tra Beitar e Austria Vienna rappresenta un confronto interessante tra due realtà con tradizioni importanti nei rispettivi campionati. Nei preliminari europei la gestione dei 180 minuti sarà fondamentale e ogni episodio potrebbe risultare decisivo ai fini della qualificazione.
Il Beitar punta sul sostegno del proprio pubblico per partire con il piede giusto, mentre l’Austria Vienna vuole dimostrare solidità e portarsi a casa un risultato positivo in vista del ritorno.
Le probabili formazioni di Beitar-Austria ViennaLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per la gara d’andata del terzo turno preliminare di Conference League.
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